Моїх фокусів боїться весь шоу-бізнес: Могилевська зробила несподіване зізнання під архівним фото

Наталя Могилевська - не тільки продюсер і співачка, вона ще й власниця мережі талант-шкіл для дітей. Артистка зізнається, що їй дуже подобається ділитися знаннями, досвідом і вміннями з підростаючому поклінням і ростити нових зірок. Та й сама вона ніколи не припиняє вчитися і освоювати щось нове , розвиватися і самовдосконалюватися.

Так, на особистій сторінці в Instagram Наталя згадувала про своє особливе 1 вересня та показала архівне фото того знаменного дня. Вона розповіла, чим же їй запам'ятався саме той День знань.

Співачка опублікувала портретне фото з мікрофоном в руках – дівчина на знімку зібрана і зосереджена. На ній - ніжне вбрання з бретельками у вигляді квіткових ліан, волосся розпущене.

Наталя поділилася архівним кадром, зробленим у студентські часи(фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Естрадно-циркова академія - це найщасливіші роки мого життя, це мої круті знання, це мої перші закоханості, улюблені пісні і пам'ятні виступи. Я вчилася на вокальному, але просиділа на всіх лекціях і здала іспити ще як актриса. Але і не обговорюється, що, звичайно, я навчилася жонглювати і робити фокуси. Моїх фокусів досі боїться весь шоу-бізнес", - з гумором констатувала зірка.

Раніше вона ділилася шкільним фото з особистого архіву. На ньому першокласниця Наташа позує з "Букварем". Шкільна форма, білий мереживний фартух і два хвостика з пишними бантами – такою шанувальники побачили Могилевську на ностальгічному фото її дитинства. Вона поділилася найяскравішим шкільним спогадом.

Наталя показала себе школярку (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Мене в перший же день смикнули за косичку. Повернулася додому з бантом на бік", - розповів про свій досвід першокласника артистка.