Мокра і спокуслива: Даша Астаф'єва в купальнику спокушає апетитними формами
Даша Астаф'єва - одна з найсексуальніших дівчат українського шоу-бізнесу. Екс-продюсер артистки, Юрій Нікітін навіть зізнався, що за зустріч з його колишньою підопічною впливові люди пропонували нечувані суми, але Даша завжди була категоричною. Співачка не перестає радувати фоловерів свого фотоблогу гарячими кадрами.
Так, в Instagram вона опублікувала фото з і відео з Туреччини.
Даша позувала в бікіні тілесного кольору в СПА. Дівчина продемонструвала апетитні форми з різних ракурсів так, що шанувальники змогли оченить її пружні округлі сідниці, плоский животик, стрункі ніжки і розкішне декольте. Не встояла навіть Оля Полякова, яка залишила коментар під жаркими кадрами.
Даша Астаф'єва похвалилася розкішними формами (фото: instagram.com/da_astafieva)
Також Астаф'єва побалувала підписників відео з басейну. Зірка влаштувала заплив в прозорій бірюзовій воді і ефектно виринула, показавши їм розкішні форми в червоно купальнику.
Коментатори не встояли перед такою чистою спокусою.
- Спека
- Який же Вы красивая!
- Як можна бути такою красивою
- Сама богиня краси
- О, Боги! Ось це фігура
- Незрівнянна
- Ідеальна
- Нереальна
- Сексапільна
- Даша, ви ідеал жіночої фігури і зовнішності в цілому!
Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва познайомила з новим членом сім'ї з непростою долею.