Мокра і засмагла: Ілона Гвоздьова показала фігуру в купальнику після других пологів

Хореограф і переможниця шостого сезону шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова разом з сім'єю відпочиває в Туреччині. Вона із задоволенням загоряє і купається, не забуваючи балувати шанувальників жаркими кадрами. Так, танцівниця влаштувала спокусливу фотосесію в купальнику і показала, як виглядає її фігура після народження другої дитини.

Ефектними фото Ілона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Танцівниця позувала в коричневому бікіні серед морських хвиль, млосно граючись у воді. Мокре волосся і тіло надають кадрам особливої чуттєвості і сексуальності, а фігура зірки виглядає вже досить підтягнутою. Всього 7 місяців тому вона стала мамою вдруге - Гвоздьова народила сина Домініка.

"Стаючи старше, я не хочу здаватися молодше, я хочу бути щасливішою..."- підписала знімки Ілона.

У коментарях вона розповіла, що поїхала на відпочинок з чоловіком і донькою Валерією, а маленький син залишився з бабусею.

Ілона Гвоздьова похвалилася фігурою в купальнику на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Підписники оцінили мудрість і красу Гвоздьової і засипали її компліментами в коментарях.