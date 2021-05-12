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Мокра і засмагла: Ілона Гвоздьова показала фігуру в купальнику після других пологів

Новость на русском → Кемер, Туреччина, Середа 12 травня 2021 10:09
Мокра і засмагла: Ілона Гвоздьова показала фігуру в купальнику після других пологів Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Lite

Хореограф і переможниця шостого сезону шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова разом з сім'єю відпочиває в Туреччині. Вона із задоволенням загоряє і купається, не забуваючи балувати шанувальників жаркими кадрами. Так, танцівниця влаштувала спокусливу фотосесію в купальнику і показала, як виглядає її фігура після народження другої дитини.

Ефектними фото Ілона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Танцівниця позувала в коричневому бікіні серед морських хвиль, млосно граючись у воді. Мокре волосся і тіло надають кадрам особливої чуттєвості і сексуальності, а фігура зірки виглядає вже досить підтягнутою. Всього 7 місяців тому вона стала мамою вдруге - Гвоздьова народила сина Домініка.

"Стаючи старше, я не хочу здаватися молодше, я хочу бути щасливішою..."- підписала знімки Ілона.

Мокра і засмагла: Ілона Гвоздьова показала фігуру в купальнику після других пологівМокра і засмагла: Ілона Гвоздьова показала фігуру в купальнику після других пологівМокра і засмагла: Ілона Гвоздьова показала фігуру в купальнику після других пологівМокра і засмагла: Ілона Гвоздьова показала фігуру в купальнику після других пологівМокра і засмагла: Ілона Гвоздьова показала фігуру в купальнику після других пологів

У коментарях вона розповіла, що поїхала на відпочинок з чоловіком і донькою Валерією, а маленький син залишився з бабусею.

Мокра і засмагла: Ілона Гвоздьова показала фігуру в купальнику після других пологівМокра і засмагла: Ілона Гвоздьова показала фігуру в купальнику після других пологів

Ілона Гвоздьова похвалилася фігурою в купальнику на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Підписники оцінили мудрість і красу Гвоздьової і засипали її компліментами в коментарях.

  • Захоплююся Вами, Ілона!
  • Обожнюю ваш характер, гумор і грацію
  • Кайф в чистому вигляді
  • Красуня
  • Відмінні слова, велика кількість дівчат хочуть здаватися молодше, а треба бути самою собою і бути щасливою
  • Які прекрасні слова!
  • Ви прекрасні!
  • Згодна на 200%, в будь-якому віці щастя робить людину прекрасною
  • Умничка!
  • Красива, справжня
  • Ого! Шикарна!
  • Як же добре сказано
  • Проста, пряма і щира, і красива дуже
  • Фігурка обалденная,, начебто і не народжувала

Раніше ми писали, що Ілона Гвоздьова розповіла про нелегку жіночу долю і поміркувала про роль жінки.

До слова, раніше Ілона Гвоздьова зворушила ніжними сімейними фото з чоловіком, дочкою і сином.

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