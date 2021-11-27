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У мокрому бікіні і зухвалому міні: Мішина захопила ідеальними формами біля басейну

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ОАЕ, Субота 27 листопада 2021 13:38
У мокрому бікіні і зухвалому міні: Мішина захопила ідеальними формами біля басейну Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Styler

Ксенія Мішина між зйомками в кіно і ТБ-проектами вирішила відновити сили і відпочити, щоб бути готовою до нових кар'єрних злетів. Актриса недавно повернулася з Карпат, де у неї відбулося повне перезавантаження, тепер же вона вирушила в ОАЕ, де цілий рік панує літо.

Актриса поділилася в Instagam гарячими фотосесіями біля басейну готелю.

На жарких кадрах Ксенія відображена в оливковому бікіні. Вона демонструє ідеальні стрункі форми з різних ракурсів і дозволяє шанувальникам в деталях розглянути її засмагу і хвилюючі вигини, сталевий прес і округлі стегна.

І якщо вранці Ксенія зробить запливи і насолоджується солнечнии ваннами, то ввечері вона перетворюється в зухвалу красуню, готову підкорювати серця.

У мокрому бікіні і зухвалому міні: Мішина захопила ідеальними формами біля басейну

У мокрому бікіні і зухвалому міні: Мішина захопила ідеальними формами біля басейну

У мокрому бікіні і зухвалому міні: Мішина захопила ідеальними формами біля басейну

Ксенія Мішина показала хвилюючі вигини (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Так, вона постала на фото в ефектній сукні оригінального крою, яка дозволила підкреслити лінію декольте, відкрити лоский животик, а ультракоротка довжина вбрання і розріз надали особливу пікатність і спокусливість образу.

На ногах у Ксенії - чорні туфлі на масивній підошві з витонченим ремінцем з камінням.

"Творимо на заході", - підписала ефектний фотосет Мішина.

У мокрому бікіні і зухвалому міні: Мішина захопила ідеальними формами біля басейну

У мокрому бікіні і зухвалому міні: Мішина захопила ідеальними формами біля басейну

У мокрому бікіні і зухвалому міні: Мішина захопила ідеальними формами біля басейну

Ксенія показала, як відпочиває в Абу-Дабі (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Підписники зірки не змогли стримати своє захоплення. Вони переконані - екс-коханий актриси Олександр Еллерт не зможе перед нею встояти.

  • Ксюшка супер, сама найкраща, прекрасна, дивовижна, чудова, неперевершена. Просто клас
  • Саша очманіє
  • Крутишка
  • Ви дуже красива! Фото просто супер
  • Словами не передати наскільки красива
  • Шикарна
  • Як з картинки

До слова, Ксенія Мішина заявила, що порвала з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом. Чоловік намагався знову повернути прихильність коханої, але, в підсумку, парочка відписалася один від одного в соцмережах.

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