У мокрому бікіні і зухвалому міні: Мішина захопила ідеальними формами біля басейну

Ксенія Мішина між зйомками в кіно і ТБ-проектами вирішила відновити сили і відпочити, щоб бути готовою до нових кар'єрних злетів. Актриса недавно повернулася з Карпат , де у неї відбулося повне перезавантаження, тепер же вона вирушила в ОАЕ, де цілий рік панує літо.

На жарких кадрах Ксенія відображена в оливковому бікіні. Вона демонструє ідеальні стрункі форми з різних ракурсів і дозволяє шанувальникам в деталях розглянути її засмагу і хвилюючі вигини, сталевий прес і округлі стегна.

І якщо вранці Ксенія зробить запливи і насолоджується солнечнии ваннами, то ввечері вона перетворюється в зухвалу красуню, готову підкорювати серця.

Ксенія Мішина показала хвилюючі вигини (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Так, вона постала на фото в ефектній сукні оригінального крою, яка дозволила підкреслити лінію декольте, відкрити лоский животик, а ультракоротка довжина вбрання і розріз надали особливу пікатність і спокусливість образу.

На ногах у Ксенії - чорні туфлі на масивній підошві з витонченим ремінцем з камінням.

"Творимо на заході", - підписала ефектний фотосет Мішина.

Ксенія показала, як відпочиває в Абу-Дабі (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Підписники зірки не змогли стримати своє захоплення. Вони переконані - екс-коханий актриси Олександр Еллерт не зможе перед нею встояти.