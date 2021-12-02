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Молода дружина Павлика розчулила сімейним фото і натякнула на другу дитину

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Четвер 02 грудня 2021 16:32
Молода дружина Павлика розчулила сімейним фото і натякнула на другу дитину Катерина Репяхова та Віктор Павлік з сином (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

Молода дружина українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася святковим сімейним знімком і розповіла про перші досягнення свого сина Міші.

На своїй сторінці в Instagram блогер поділилася фото з 55-річним чоловіком і 5,5-місячним сином.

На знімку батьки сидять на дивані, притримуючи синочка, і щасливо посміхаються на камеру. Репяхова одягла чорну сукню з відкритими плечима, а Павлик - темні джинси і чорну сорочку з принтом. Маленький Міша ж вбраний в білу сорочку з метеликом і штанці з підтяжками.

За їхніми спинами можна побачити святкові новорічні прикраси та вінки на стінах. Горда мама поділилася досягненнями синочка.

Молода дружина Павлика розчулила сімейним фото і натякнула на другу дитину

Катерина Репяхова і Віктор Павлік зворушили сімейним кадром з синочком (instagram.com/repyahovakate)

"Мишку 5,5 місяців. На останньому візиті педіатра (5 днів тому) Мішенька важив - 8,530 кг. А зріст 71 см. Міша вже спробував яблучко і банан. Чекаємо наші перші півроку і Новий Рік", - написала Катя.

Підписники засипали її розчуленими коментарями.

  • Катя, у вас супер сім'я. Мішенька просто модель
  • Такі красиві
  • Міша вилитий татко
  • Дуже красива сім'я! Мишенька - просто сонечко! І дивно, як з Вами, Катя, помолодшав Віктор Франкович! Видно, що щасливий
  • Чарівна сім'я
  • Яка гарна фотографія... Ви виглядаєте чудово
  • Які ви молодці. Прекрасна пара
  • Такі солодкі. Щастя
  • Гарна пара, чудова родина. Щастя вам!
  • Гарна сім'я, будьте щасливі
  • Дуже гарні, не хотіли б ще діток?
  • Нічого собі Міша кабасик такий

Пізніше в Instagram-stories Репяхова вирішила відповісти на питання шанувальників. Одним з них було питання про поповнення в родині. На що 27-річна дівчина зізналася, що "дуже хоче дівчинку і вона обов'язково буде".

Молода дружина Павлика розчулила сімейним фото і натякнула на другу дитину

Катерина Репяхова заговорила про поповнення в родині (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, раніше в скандал між колишнім і нинішнім подружжям втрутився Віктор Павлик. Він став на захист Катерини і звернувся до Лариси з проханням залишити його нинішню сім'ю в спокої.

Також ми писали, що дружина Павлика Катерина Репяхова поскаржилася на цькування і хейт в мережі.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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