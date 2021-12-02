Молода дружина Павлика розчулила сімейним фото і натякнула на другу дитину

Молода дружина українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася святковим сімейним знімком і розповіла про перші досягнення свого сина Міші.

На своїй сторінці в Instagram блогер поділилася фото з 55-річним чоловіком і 5,5-місячним сином.

На знімку батьки сидять на дивані, притримуючи синочка, і щасливо посміхаються на камеру. Репяхова одягла чорну сукню з відкритими плечима, а Павлик - темні джинси і чорну сорочку з принтом. Маленький Міша ж вбраний в білу сорочку з метеликом і штанці з підтяжками.

За їхніми спинами можна побачити святкові новорічні прикраси та вінки на стінах. Горда мама поділилася досягненнями синочка.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік зворушили сімейним кадром з синочком (instagram.com/repyahovakate)

"Мишку 5,5 місяців. На останньому візиті педіатра (5 днів тому) Мішенька важив - 8,530 кг. А зріст 71 см. Міша вже спробував яблучко і банан. Чекаємо наші перші півроку і Новий Рік", - написала Катя.

Підписники засипали її розчуленими коментарями.

Катя, у вас супер сім'я. Мішенька просто модель

Такі красиві

Міша вилитий татко

Дуже красива сім'я! Мишенька - просто сонечко! І дивно, як з Вами, Катя, помолодшав Віктор Франкович! Видно, що щасливий

Чарівна сім'я

Яка гарна фотографія... Ви виглядаєте чудово

Які ви молодці. Прекрасна пара

Такі солодкі. Щастя

Гарна пара, чудова родина. Щастя вам!

Гарна сім'я, будьте щасливі

Дуже гарні, не хотіли б ще діток?

Нічого собі Міша кабасик такий

Пізніше в Instagram-stories Репяхова вирішила відповісти на питання шанувальників. Одним з них було питання про поповнення в родині. На що 27-річна дівчина зізналася, що "дуже хоче дівчинку і вона обов'язково буде".

Катерина Репяхова заговорила про поповнення в родині (instagram.com/repyahovakate)