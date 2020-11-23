Молода дружина Віктора Павліка зізналася, що їй забороняє робити чоловік
Катерина Реп'яхова розповіла про те, що їй забороняє робити Віктор Павлик
Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова зізналася, що її чоловік забороняє їй зустрічатися зі своїми друзями чоловіками у вечірній час. Він пропонує їй організовувати такі зустрічі вдень.
Про це Реп'яхова розповіла в програмі "Зірковий шлях". Вона також зазначила, що Віктор Павлик ніколи не перевіряє її телефон, і практично ніколи її не ревнує.
Варто зазначити, що пара разом вже 5 років. При цьому вони узаконили свої відносини тільки в цьому році. На річницю Катя подарувала чоловікові оригінальні капкейки з їх фото, а співак оцінив смачну ідею дружини.
Дружина Віктора Павліка розповіла про заборони з боку чоловіка (відео: YouTube)
Подружжя вирушили святкувати значущу для них дату в одному з київських ресторанів. Катерина зізналася, що минулого року, вона з чоловіком купила обручки.
Для Віктора Павліка це четвертий шлюб. Від першої дружини Лідії у нього старший син Олександр, який теж займається музикою. Друга дружина Світлана народила йому дочку Христину. А від третьої дружини Лариси народився син Павло, який помер 7 серпня 2020 року в хоспісі після двох років боротьби з онкологією.
Нагадаємо, Катерина Репяхова розкрила деталі початку роману з чоловіком. Вона зізналася, що бурхливо сварилася з артистом, і вони навіть розходилася. Також вона розповіла, що співак ревнував її і навіть показала, до кого.