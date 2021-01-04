Молодий Чапкіс під час танцю порушує всі закони гравітації: рідкісне відео

У мережі з'явилося унікальне раритетне відео з відомим українським танцюристом і хореографом Григорієм Чапкісом. Зйомка датована 1958 роком і Чапкіс разом з ансамблем Вірського виконує свій легендарний повзунець.

На відео танцюрист виконує дуже складний танцювальний момент, при якому його спина залишається прямою, а він сам навприсядки дуже швидко робить випади обома ногами по черзі.

Молодий Чапкіс порушує всі закони гравітації

Під відео в YouTube користувачі написали багато захоплених коментарів і зазначили, що цей танець дуже складний у виконанні.

Це взагалі круто, сама фішка, що спина пряма, плечі на одному рівні, це дуже складний елемент.

Ох, молодець який! У його виконанні виглядає так легко, дійсно – парить над сценою!

Красень! Просто парить над сценою, порушуючи всі закони гравітації!

Фізики курять в сторонці. Як так можна тримати спину і швидкості дотримуватися? Нереальне щось.

Це талант! Людина-легенда!

Григорій Миколайович Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі, в багатодітній родині. Батько був шорником, а мати-домогосподаркою. У 1940 році сім'я переїхала у Бендери, де Чапкіс вступив в танцювальний гурток місцевого Палацу піонерів. Після війни сім'я осіла в Києві, де майбутній танцюрист і хореограф вступив у залізничне училище, а також – в ансамбль пісні та танцю "Трудові резерви".

У 1946 році його зарахували артистом балету у Державний ансамбль пісні та танцю України, який пізніше отримав назву Державний ансамбль танцю УРСР під керівництвом Вірського. Там Чапкіс танцював до 1972 року і був залучений майже у всіх хореографічних постановках, брав участь у 70 закордонних гастрольних поїздках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що син Чапкіса схвилював новинами про здоров'я батька.

А також розповідали про те, що у грудні у Григорія Чапкіса виявили двосторонню пневмонію.