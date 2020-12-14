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MONATIK показав свій "другий дім" в центрі Києва (відео)

Новость на русском → Понеділок 14 грудня 2020 17:01
MONATIK показав свій "другий дім" в центрі Києва (відео) MONATIK показав свій шикарний офіс (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Український мультиартист Дмитро Монатік вперше показав свій новий офіс в самому центрі Києва. За його словами, багато співробітників і він сам називає його своїм другим домом. Виконавець люб'язно відкрив двері робочого простору і показав його у програмі "Зірковий шлях".

Перше, на що можна звернути увагу, це сучасний дизайн офісу і просторий хол.

MONATIK показав свій &quot;другий дім&quot; в центрі Києва (відео)

MONATIK є поціновувачем сучасного мистецтва. В його робочому просторі представлені роботи художника Кос.

"Він художник сьогоднішнього дня. Його картини в топах і коштують багато грошей", - розповів співак.

Також виконавець показав свою шикарну колекцію сучасних арт-іграшок.

MONATIK показав свій &quot;другий дім&quot; в центрі Києва (відео)MONATIK показав свій &quot;другий дім&quot; в центрі Києва (відео)

Дмитро провів ведучу і в святая-святих кабінет його дружини Ірини, концертного директора. У цій кімнаті улюблене фото Дмитра з дружиною, а також на стіні висить автограф дизайнера Карла Лагерфельда.

MONATIK показав свій &quot;другий дім&quot; в центрі Києва (відео)

Важко не помітити, в якому лаконічному і стильному дизайні оформлена творча студія Дмитра Монатіка.

MONATIK показав свій &quot;другий дім&quot; в центрі Києва (відео)

Як ми раніше писали, MONATIK висловився про конфлікти з дружиною і зробив несподіване зізнання про неї.

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