MONATIK показав свій "другий дім" в центрі Києва (відео)
Український мультиартист Дмитро Монатік вперше показав свій новий офіс в самому центрі Києва. За його словами, багато співробітників і він сам називає його своїм другим домом. Виконавець люб'язно відкрив двері робочого простору і показав його у програмі "Зірковий шлях".
Перше, на що можна звернути увагу, це сучасний дизайн офісу і просторий хол.
MONATIK є поціновувачем сучасного мистецтва. В його робочому просторі представлені роботи художника Кос.
"Він художник сьогоднішнього дня. Його картини в топах і коштують багато грошей", - розповів співак.
Також виконавець показав свою шикарну колекцію сучасних арт-іграшок.
Дмитро провів ведучу і в святая-святих кабінет його дружини Ірини, концертного директора. У цій кімнаті улюблене фото Дмитра з дружиною, а також на стіні висить автограф дизайнера Карла Лагерфельда.
Важко не помітити, в якому лаконічному і стильному дизайні оформлена творча студія Дмитра Монатіка.
Як ми раніше писали, MONATIK висловився про конфлікти з дружиною і зробив несподіване зізнання про неї.
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