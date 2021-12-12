MONATIK показав, як сини готуються до Нового року: "один мамин, а інший татів"

Відомий український артист Дмитро Монатік (MONATIK) зарядив шанувальників святковим настроєм і показав, як його сім'я готується до Нового року.

У своєму Instagram він поділився рідкісним фото зі своїми синами.

6-річний Данило і 4-річний Платон зображені на тлі красивої новорічної ялинки. Малюки задоволено посміхаються і показують на пальцях знак миру.

До слова, маленькі Монатікі одягнені досить стильно - в трикотажний костюм і джинси з сорочкою, а на головах у них красуються шапки. Мабуть, любов до головних уборів передалася малюкам від тата.

MONATIK розчулив святковим знімком синів (фото: instagram.com/monatik_official)

"Наряджаючи 2022-у ялинку ... Ви вже нарядили? Всім прекрасних вихідних!" - написав MONATIK і додав милі хештеги #Моїпацани і #МояГордість.

Шанувальники засипали артиста розчуленими коментарями і відзначили, що молодший син просто його копія, а старший більше схожий на маму - Ірину Демічеву.