MONATIK показав, як сини готуються до Нового року: "один мамин, а інший татів"
Відомий український артист Дмитро Монатік (MONATIK) зарядив шанувальників святковим настроєм і показав, як його сім'я готується до Нового року.
У своєму Instagram він поділився рідкісним фото зі своїми синами.
6-річний Данило і 4-річний Платон зображені на тлі красивої новорічної ялинки. Малюки задоволено посміхаються і показують на пальцях знак миру.
До слова, маленькі Монатікі одягнені досить стильно - в трикотажний костюм і джинси з сорочкою, а на головах у них красуються шапки. Мабуть, любов до головних уборів передалася малюкам від тата.
MONATIK розчулив святковим знімком синів (фото: instagram.com/monatik_official)
"Наряджаючи 2022-у ялинку ... Ви вже нарядили? Всім прекрасних вихідних!" - написав MONATIK і додав милі хештеги #Моїпацани і #МояГордість.
Шанувальники засипали артиста розчуленими коментарями і відзначили, що молодший син просто його копія, а старший більше схожий на маму - Ірину Демічеву.
- Які вони прикольні!
- Такі ваші маленькі копії
- Такі класні!!!
- Красунчики
- Які дорослі
- Стиляги
- Молодший вилитий ви
- Вони такі бомбічні
- Такі вони зайчика, я не можу!!! Занадто милі хлопчики, просто чудові!
- Той, який ліворуч, копія Монатіка
- Один ангел схожий на маму ...інший на тата
- Один мамин, а інший татів, класні
- Які чарівні красені
Нагадаємо, раніше MONATIK показав, як змінилася його сім'я за два роки.