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MONATIK показав, як сини готуються до Нового року: "один мамин, а інший татів"

Новость на русском →
Неділя 12 грудня 2021 15:52
MONATIK показав, як сини готуються до Нового року: "один мамин, а інший татів" MONATIK з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Марина Настевич

Відомий український артист Дмитро Монатік (MONATIK) зарядив шанувальників святковим настроєм і показав, як його сім'я готується до Нового року.

У своєму Instagram він поділився рідкісним фото зі своїми синами.

6-річний Данило і 4-річний Платон зображені на тлі красивої новорічної ялинки. Малюки задоволено посміхаються і показують на пальцях знак миру.

До слова, маленькі Монатікі одягнені досить стильно - в трикотажний костюм і джинси з сорочкою, а на головах у них красуються шапки. Мабуть, любов до головних уборів передалася малюкам від тата.

MONATIK показав, як сини готуються до Нового року: &quot;один мамин, а інший татів&quot;

MONATIK розчулив святковим знімком синів (фото: instagram.com/monatik_official)

"Наряджаючи 2022-у ялинку ... Ви вже нарядили? Всім прекрасних вихідних!" - написав MONATIK і додав милі хештеги #Моїпацани і #МояГордість.

Шанувальники засипали артиста розчуленими коментарями і відзначили, що молодший син просто його копія, а старший більше схожий на маму - Ірину Демічеву.

  • Які вони прикольні!
  • Такі ваші маленькі копії
  • Такі класні!!!
  • Красунчики
  • Які дорослі
  • Стиляги
  • Молодший вилитий ви
  • Вони такі бомбічні
  • Такі вони зайчика, я не можу!!! Занадто милі хлопчики, просто чудові!
  • Той, який ліворуч, копія Монатіка
  • Один ангел схожий на маму ...інший на тата
  • Один мамин, а інший татів, класні
  • Які чарівні красені

Нагадаємо, раніше MONATIK показав, як змінилася його сім'я за два роки.

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MONATIK Монатик
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