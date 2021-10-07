MONATIK зворушив мережу трепетним посланням синові і особистим відео з малюком

Так, у відеоролику, зробленому два роки тому, 4-річний Даня грає на вулиці біля батута. "А коли ти виростеш, ким би ти хотів стати?"- запитав його Монатік. Трохи подумавши, дитина з посмішкою відповів: "Татом".

А в підписі до відео музикант душевно звернувся до сина і зізнався, що переглядає цей ролик, коли йому стає важко.

"Сьогодні ти вже хочеш бути художником, мультиплікатором і часто доктором!

Так цікаво, до яких же ще професій у тебе прокинеться потяг. Але тоді, під час твого 4-річного інтерв'ю, ти сказав слова, які я переслуховую, коли дуже важко... так буває. Часто... розумію, відео занадто особисте, але сьогодні хочу поділитися цим моментом, пообіцяти тобі і собі зробити все, що в моїх силах, щоб ти ніколи не хотів забрати ці слова назад, щоб тобі ніколи не було за них соромно. Щоб будучи в моєму сьогоднішньому віці, твій син відповів тобі так само, а дочка щоб сказала, що шукає любов, такої ж доблесної людини, як її батько. Я так тобі цього бажаю! Так мрію побачити це на власні очі, почути власними вухами", - емоційно поділився Дмитро.

Він зізнався Дані і його брату, а також своїй дружині Ірині в любові і побажав малюкові насолоджуватися дитинством.

"Ти - найкращий старший брат, якого можна тільки побажати. Залишайся таким же все життя! Люблю вас з Платоном до неможливості сильно. Ірино, люблю тебе і дякую за ці чудеса! P. S. З 6-им днем народження тебе, Даня!!! Прийде час і ти будеш чудовим татом, а поки насолоджуйся дитинством, а я продовжу вчитися відповідати твоїм дитячим бажанням... P. S. 2 Чому пишу так прямо тобі, коли у тебе навіть аккаунта свого не віщується? Та тому що ви з братом сюди однозначно, одного разу доберетеся... ну, якщо Інста назавжди не "ляже", - трепетно написав Монатік.

Дружина артиста теж привітала синочка - Ірина показала архівне відео, як маленький Даня годує свого молодшого братика Платона з пляшечки.

"У цьому відео весь наш Данечка. Найкращий у світі старший брат! Такий добрий, турботливий і світлий. Любимо вас з Платошиком неймовірно. З днем народження, наш скарб", - написала горда мама.

Користувачі мережі зізналися, що відео зворушили їх до сліз, і приєдналися до привітань.