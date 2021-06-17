ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Морська богиня: Кім Кардашьян підкреслила всі достоїнства фігури розкішною сукнею

Новость на русском →
США, Четвер 17 червня 2021 17:22
Морська богиня: Кім Кардашьян підкреслила всі достоїнства фігури розкішною сукнею Кім Кардашян (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Кім Кардашьян не може і дня прожити без розкішного вбрання. Багато з образів стилісти створюють їй для зйомок, інші - для повсякденного життя.

Але всі луки Кім демонструє у своєму блозі, вже привчивши фоловерів до модного контенту.

Новий аутфіт Кардашьян склали довге біле плаття без рукавів, що облягає фігуру по всій довжині. І ідеальне доповнення до нього - босоніжки з прозорого матеріалу на високих підборах, а також сріблясте кольє, кільця з великими каменями і масивні браслети. У такому вигляді Кім нагадала шанувальникам "морську богиню" і просто "королеву". Багато з них відзначили, що з типом фігури "пісочний годинник" кращого вбрання не придумаєш.

Морська богиня: Кім Кардашьян підкреслила всі достоїнства фігури розкішною сукнею

Морська богиня: Кім Кардашьян підкреслила всі достоїнства фігури розкішною сукнеюМорська богиня: Кім Кардашьян підкреслила всі достоїнства фігури розкішною сукнеюМорська богиня: Кім Кардашьян підкреслила всі достоїнства фігури розкішною сукнеюМорська богиня: Кім Кардашьян підкреслила всі достоїнства фігури розкішною сукнеюКім Кардашьян в образі морської богині (фото: instagram.com/kimkardashian)

До слова, Кім також показала новий манікюр, який їй запропонував її майстер. Так, на відміну від своєї молодшої сестри Кайлі Дженнер, яка обожнює експерименти з формою і текстурою, Кім вірна глянцевій класиці. Правда, сама знаменитість підкреслила, що тепер носить більш довгі нігті. Колір вона вибрала життєрадісний і літній - фісташково-зелений.

Також ми писали, що зірка, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Каньє Уестом, повністю підтримує його в прагненні знайти щастя з Іриною Шейк.

Читайте LITE в Google News
красота фигура стиль мода Кім Кардашян
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україна - Північна Македонія: реакція мережі на видовищний матч
Україна - Північна Македонія: реакція мережі на видовищний матч