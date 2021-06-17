Морська богиня: Кім Кардашьян підкреслила всі достоїнства фігури розкішною сукнею

Кім Кардашьян не може і дня прожити без розкішного вбрання. Багато з образів стилісти створюють їй для зйомок, інші - для повсякденного життя .

Новий аутфіт Кардашьян склали довге біле плаття без рукавів, що облягає фігуру по всій довжині. І ідеальне доповнення до нього - босоніжки з прозорого матеріалу на високих підборах, а також сріблясте кольє, кільця з великими каменями і масивні браслети. У такому вигляді Кім нагадала шанувальникам "морську богиню" і просто "королеву". Багато з них відзначили, що з типом фігури "пісочний годинник" кращого вбрання не придумаєш.

Кім Кардашьян в образі морської богині (фото: instagram.com/kimkardashian)

До слова, Кім також показала новий манікюр, який їй запропонував її майстер. Так, на відміну від своєї молодшої сестри Кайлі Дженнер, яка обожнює експерименти з формою і текстурою, Кім вірна глянцевій класиці. Правда, сама знаменитість підкреслила, що тепер носить більш довгі нігті. Колір вона вибрала життєрадісний і літній - фісташково-зелений.