Мій: Слава Камінська в шкіряній сукні вийшла у світ з Дмитром Дікусаром

Пара ефектно з'явилася на публіці разом

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська після вильоту з шоу "Танці з зірками 2020" не припинила спілкування зі своїм партнером Дмитром Дікусаром. Співачка продовжувала публікувати провокаційні фото з танцівником і навіть показала спільне тренування у неї вдома, що викликало нову хвилю чуток про роман пари.

Що ж, тепер артистка знову підігріла їх - адже вони з Дмитром разом вийшли в світ! Спільним знімком Слава поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ефектна пара з'явилася на презентації шоу "Маскарад", яке стартує на каналі "1+1" вже 26 вересня. Для виходу в світ Камінська вибрала спокусливе чорне шкіряне плаття з рукавами-буфами, а доповнила лук білою сумочкою і масивними сережками. Волосся вона зібрала в гладкий хвіст, а також зробила макіяж з акцентом на червоні губи.

Дікусар ж був у класичному чорному костюмі з білою сорочкою і краваткою, а також в окулярах.

Слава Камінська і Дмитро Дікусар схвилювали спільною появою на публіці (фото: instagram.babaslavka)

"Мій. Партнер, вчитель, психолог, друг, partner in crime. Ніщо не буває так вчасно, як людина. З його плечем, підтримкою і розумними думками", - зворушливо підписала фото співачка.

Користувачі мережі тут же почали обговорювати можливі відносини між зірками і зазначили, що вони відмінно виглядають разом.

Гарно дивитесь

Ось дивишся на Дмитра і видно по людині, що він порядний і дуже добра людина. Буває ж таке

Я була б дуже рада, якби ви були парою

За ходу на носі 4 шлюб

Така гарна пара

Містер і Місіс

Щастя вам , ви це заслужили !

Те , що схожі , це видно точно. Дуже красива пара б вийшла . Все в руках Господа, а його шляхи несповідимі

Красивий, інтелігентний хлопець, яких зараз так мало..дуже імпонує і подобається!))

Ви ідеальна пара!!! Слава, ви крута, Діма суперовий!!! Дай Бог щоб все склалося!!!!

Дуже красива і така гармонійна пара. Щастя вам та прекрасної любові.

Ось це пара, як пазл склалася. шикарної жінки все шикарно - наочний приклад

Нагадаємо, Камінська заінтригувала домашнім відео з Дікусаром після Танців з зірками 2020 і викликала чутки про можливе весілля.