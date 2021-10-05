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"Моя Амазонка": Оля Полякова показала рідкісні фото молодшої дочки в її перший ювілей

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Вівторок 05 жовтня 2021 12:31
"Моя Амазонка": Оля Полякова показала рідкісні фото молодшої дочки в її перший ювілей Оля Полякова з дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

У вівторок, 5 жовтня в сім'ї Олі Полякової свято - у її молодшої дочки Аліси перший ювілей, дівчинці виповнилося 10 років.

Зіркова мама зворушливо привітала дитину і показала добірку її рідкісних фото у своєму Instagram.

Співачка виклала добірку милих і кумедних знімків дочки і зізналася їй у коханні. На них Аліса зображена з різними виразами обличчя і навіть з друшляком на голові.

&quot;Моя Амазонка&quot;: Оля Полякова показала рідкісні фото молодшої дочки в її перший ювілей&quot;Моя Амазонка&quot;: Оля Полякова показала рідкісні фото молодшої дочки в її перший ювілей&quot;Моя Амазонка&quot;: Оля Полякова показала рідкісні фото молодшої дочки в її перший ювілей&quot;Моя Амазонка&quot;: Оля Полякова показала рідкісні фото молодшої дочки в її перший ювілей&quot;Моя Амазонка&quot;: Оля Полякова показала рідкісні фото молодшої дочки в її перший ювілей

"Перший ювілей у Алісочки! 10, Моя Амазонка! Така унікальна, смілива, чесна, безстрашна, гуморна, талановита дівчинка! Ти як вітер, непередбачувана і свіжа, здатна своєю силою перевернути все на своєму шляху, завжди, з раннього дитинства знаєш, чого ти хочеш, і інше не пропонувати. Щоб зробити ці фото, треба було зробити 1000, з обличчям, яке не схвалило б суспільство, але я схвалюю і люблю будь-яку твою пику, бо в них вся ти - непокірна, творча, і самобутня! Люблю тебе, мій улюблений Валерчик", - душевно написала Полякова.

&quot;Моя Амазонка&quot;: Оля Полякова показала рідкісні фото молодшої дочки в її перший ювілей&quot;Моя Амазонка&quot;: Оля Полякова показала рідкісні фото молодшої дочки в її перший ювілей&quot;Моя Амазонка&quot;: Оля Полякова показала рідкісні фото молодшої дочки в її перший ювілей

Оля Полякова поділилася милими знімками молодшої дочки Аліси (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Користувачі мережі поспішили приєднатися до привітань і засипали Алісу теплими побажаннями, а також відзначили, що дівчинка росте справжньою красунею - вся в маму.

  • Вітаю! Чудо, а не дитя
  • Вітаю. Мамина красуня
  • Шикарна
  • Вона у вас крута ні на кого не схожа. Дівчинка особистість. Завжди є своя і позиція і думка. Нехай буде щасливою і завжди залишається вірною собі. У вас прекрасна дочка
  • Модель маленька!
  • Красива дуже дівчинка. Поздоровляю!!
  • Дуже на маму схожа
  • Неймовірна красуня росте
  • Аліса просто бомба у вас
  • Красуня, вся в маму.
  • Вона у вас і справді прекрасна, буде такою ж красунею, як і мама

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла про згубну звичку старшої дочки, 16 - річної Маші - дівчина захопилася електронними сигаретами.

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Оля Полякова
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