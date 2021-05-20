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Моя гордість і моє серце: Добринін і квіткова відзначають першу річницю шлюбу

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Четвер 20 травня 2021 14:29
Моя гордість і моє серце: Добринін і квіткова відзначають першу річницю шлюбу Даша Квіткова і Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

"Холостяк 9" Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова 20 травня відзначають першу річницю весілля. Перша пара в Україні, яка залишилася разом і одружилася після проекту "Холостяк", розписалася саме в цей день і влаштувала скромне торжество. А пишна весільна церемонія відбулася вже в серпні.

На своїх сторінках в Instagram молоді показали, як відзначають важливу дату, а також зворушливо привітали один одного.

Як повідомила пара, вони вирішили на річницю поїхати за місто і побути тільки удвох. А перед цим влаштували собі препаті і поласували піцою.

Добринін опублікував два яскравих фото з сімейної фотосесії, на яких вони з Квітковою позують в джинсах і нижній білизні. При цьому дівчина розстебнула гудзики штанів, демонструючи свій значний вагітний животик.

Моя гордість і моє серце: Добринін і квіткова відзначають першу річницю шлюбуМоя гордість і моє серце: Добринін і квіткова відзначають першу річницю шлюбу

Даша Квіткова і Микита Добринін підкорили милим сімейним фотосетом (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Завтра у нас важливий день. Річниця. Вирішили влаштувати собі невелике препаті", - підписав кадри екс-Холостяк.

.Даша ж виклала ніжне постільна відео з коханим з готелю, в якому вони зупинилися. Пара ніжиться в ліжку біля палаючого каміна, при цьому Микита гладить дружину по руці і стегну, після чого вони цілуються.

"Рівно рік тому через карантин ми перенесли наше весілля, але вирішили не переносити дату розпису. Чоловік і дружина вже цілий рік. Ми з тобою так виросли, стільки встигли зробити і пережити, а скільки всього чекає нас ще попереду. Ти моя гордість і моє серце. Давай до 110 і 100", - зворушливо звернулася до коханого Квіткова.

А в сторіз обидва вони показали знімки зі свого весілля рік тому.

Моя гордість і моє серце: Добринін і квіткова відзначають першу річницю шлюбуМоя гордість і моє серце: Добринін і квіткова відзначають першу річницю шлюбу

Даша Квіткова і Микита Добринін святкують першу річницю шлюбу (фото: instagram.com/kvittkova)

Підписники не пройшли повз і засипали пару привітаннями і душевними побажаннями.

  • Ніжно
  • Вітаю, кохані котики
  • Як красиво
  • Поздоровляю!
  • Улюблені мої! Будьте щасливі!
  • Вітання, не віриться, що аж рік пройшов. А з іншого боку - всього лиш рік, у вас стільки позитивних змін: квартира, будинок, малюк... бажаю вам далі активного й цікавого сімейного життя! Зберегти ту щирість і любов, що є між вами
  • Щастя вам
  • Класна сім'я!
  • Вітаю Вас від щирого серця, ви прекрасна пара, любові вам
  • Які ви Класні. Дай Бог Вам Щастя
  • Так приємно, коли люди щасливі один з одним!!! Це справжнє диво! А зараз ще одне маленьке диво живе з вами! Удачі вам у всьому, любові і добрих посмішок
  • Ви така гарна пара. Щастя вам

Нагадаємо, вагітна Даша Квіткова викликала ажіотаж в мережі фотосетом в бікіні на відпочинку в Дубаї. Деякі шанувальники навіть запідозрили, що дівчина вагітна двійнею.

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