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Моя підзарядка кохання: Потап і Настя Каменських без сорому показали ніжності в ліжку

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Неділя 26 вересня 2021 16:59
Моя підзарядка кохання: Потап і Настя Каменських без сорому показали ніжності в ліжку Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Потап і Настя Каменських намагаюся кожну вільну хвилину проводити разом, адже часу на дозвілля у них дуже мало – постійні зйомки і гастролі, стрімкий ритм творчого та концертного життя не дають подружжю сповна насолодитися спілкуванням один з одним. Настя зізнається- дуже сумує за чоловіком, коли вони знаходяться порізно.

Співачка опублікувала в Instagram зворушливе відео з коханим, на якому обсипає його поцілунками, а чоловік їй із задоволенням відповідає взаємністю.

Пара лежить в ліжку і мліє в обіймах один одного. Співачка постала без грама макіяжу і показала, як виглядає вдома в розслабленій обстановці.

"Найсолодші пару годин після гастролей і перед довгою зйомкою. Потап моя підзарядка кохання", - ніжно підписала милі постільні кадри з чоловіком співачка.

Шанувальники задарували закоханих компліментами і зазначили, що можуть дивитися на їх ніжності вічність.

  • Можна дивитися вічно
  • Які милі і красиві
  • Які ви хороші
  • Які ви класнючі
  • Мило, ніжно, красиво
  • Прикольні
  • Можна дивитися нескінченно

Потап для Насті не тільки чоловік, але і близький друг і натхненник. Співачка щиро захоплюється його працездатністю і геніальністю, а він, у свою чергу, вважає її музою.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала, як зігрівається у домашній обстановці.

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