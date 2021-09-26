Моя підзарядка кохання: Потап і Настя Каменських без сорому показали ніжності в ліжку
Потап і Настя Каменських намагаюся кожну вільну хвилину проводити разом, адже часу на дозвілля у них дуже мало – постійні зйомки і гастролі, стрімкий ритм творчого та концертного життя не дають подружжю сповна насолодитися спілкуванням один з одним. Настя зізнається- дуже сумує за чоловіком, коли вони знаходяться порізно.
Співачка опублікувала в Instagram зворушливе відео з коханим, на якому обсипає його поцілунками, а чоловік їй із задоволенням відповідає взаємністю.
Пара лежить в ліжку і мліє в обіймах один одного. Співачка постала без грама макіяжу і показала, як виглядає вдома в розслабленій обстановці.
"Найсолодші пару годин після гастролей і перед довгою зйомкою. Потап моя підзарядка кохання", - ніжно підписала милі постільні кадри з чоловіком співачка.
Шанувальники задарували закоханих компліментами і зазначили, що можуть дивитися на їх ніжності вічність.
- Можна дивитися вічно
- Які милі і красиві
- Які ви хороші
- Які ви класнючі
- Мило, ніжно, красиво
- Прикольні
- Можна дивитися нескінченно
Потап для Насті не тільки чоловік, але і близький друг і натхненник. Співачка щиро захоплюється його працездатністю і геніальністю, а він, у свою чергу, вважає її музою.
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала, як зігрівається у домашній обстановці.