Моя підзарядка кохання: Потап і Настя Каменських без сорому показали ніжності в ліжку

Потап і Настя Каменських намагаюся кожну вільну хвилину проводити разом , адже часу на дозвілля у них дуже мало – постійні зйомки і гастролі, стрімкий ритм творчого та концертного життя не дають подружжю сповна насолодитися спілкуванням один з одним. Настя зізнається- дуже сумує за чоловіком, коли вони знаходяться порізно.

Співачка опублікувала в Instagram зворушливе відео з коханим, на якому обсипає його поцілунками, а чоловік їй із задоволенням відповідає взаємністю.

Пара лежить в ліжку і мліє в обіймах один одного. Співачка постала без грама макіяжу і показала, як виглядає вдома в розслабленій обстановці.

"Найсолодші пару годин після гастролей і перед довгою зйомкою. Потап моя підзарядка кохання", - ніжно підписала милі постільні кадри з чоловіком співачка.

Шанувальники задарували закоханих компліментами і зазначили, що можуть дивитися на їх ніжності вічність.

Можна дивитися вічно

Які милі і красиві

Які ви хороші

Які ви класнючі

Мило, ніжно, красиво

Прикольні

Можна дивитися нескінченно

Потап для Насті не тільки чоловік, але і близький друг і натхненник. Співачка щиро захоплюється його працездатністю і геніальністю, а він, у свою чергу, вважає її музою.