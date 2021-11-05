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Вона моя дружина: Каньє Уест відреагував на чутки про новий роман Кім Кардашьян

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П'ятниця 05 листопада 2021 19:33
Вона моя дружина: Каньє Уест відреагував на чутки про новий роман Кім Кардашьян Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Не так давно в мережі з'явилися чутки, що Кім Кардашьян закрутила новий роман. 41-річну бізнесвумен і світську левицю папараці застали на прогулянці з 27-річним актором Пітом Девідсоном. Спочатку спільні знайомі пари запевнили, що це не більше ніж зустріч великою компанією в парку атракціонів. Але пізніше знаменитостей бачили вже удвох на побаченні. Передбачувані закохані вирушили в італійський ресторан Campania, причому Девідсон влаштував для Кім романтичну вечерю на даху.

"Піт може бути дуже чарівним, а Кім любить увагу", - тут же відреагував наближене до пари джерело. І додав, що Кардашьян "розважається і насолоджується життям" після непростого розриву з екс-чоловіком Каньє Уестом і що між нею і Пітом "пробігла іскра".

Такі новини порадували всіх, окрім колишнього чоловіка Кім. Як виявилося, Каньє Уест мріє помиритися з Кім. Причому офіційно вона все ще його дружина. У недавньому інтерв'ю Каньє проговорився, що ніяких документів про розлучення немає. І що ініціатором розриву був не він. Музикант, який перейменувався в Ye, хоче повернути колишнє сімейне щастя.

"Мої діти хочуть, щоб їхні батьки залишилися разом. Я хочу, щоб ми були разом", - висловився він.

Вона моя дружина: Каньє Уест відреагував на чутки про новий роман Кім КардашьянКім і Каньє можуть помиритися (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше Кім Кардашьян отримала престижну нагороду на WSJ Innovators Awards.

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