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Ти моє життя: Венсан Кассель зворушив мережу рідкісним архівних фото з Тіною Кунакі

Новость на русском → Понеділок 15 лютого 2021 19:25
Ти моє життя: Венсан Кассель зворушив мережу рідкісним архівних фото з Тіною Кунакі Тіна Кунакі і Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Венсан Кассель опублікував нове романтичне фото зі своєю молодою дружиною Тіною Кунакі.

Знімок з особистого архіву актора неймовірно зворушив мережу.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі - одна з найулюбленіших в мережі пар, які часто радують фоловерів спільними фото. На честь 14-го лютого вони також постаралися підібрати щось незвичайне. Так, Тіна запостила кілька кадрів з їх загальної недавньої зйомки. А ось Венсан знайшов дещо більш оригінальне.

Ти моє життя: Венсан Кассель зворушив мережу рідкісним архівних фото з Тіною Кунакі

Венсан Кассель і Тіна (фото: instagram.com/vincentcassel)

54-річний актор опублікував фото, зроблене раніше, зі звичайного життя. На ньому Венсан і Тіна одягнені в повсякденні вбрання: актор - в джинси, джемпер і кепку, а Тіна - а бордового відтінку плаття. Кунакі обіймає чоловіка, задумливо дивлячись у бік.

Ти моє життя: Венсан Кассель зворушив мережу рідкісним архівних фото з Тіною КунакіТи моє життя: Венсан Кассель зворушив мережу рідкісним архівних фото з Тіною КунакіТіна поділилася зворушливими фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"З днем Валентина, моє життя", - написав він під знімком. Тіна у відповідь поставила коханому чоловікові три сердечка.

"Ви найкращі", "Це так мило", "Вау, як романтично", "Суперпара", "Чудове фото", - пишуть розчулені фанати.

Також ми писали, що Тіна Кунакі продемонструвала своє розкішне тіло у прозорому топі.

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