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Може, залишитися? Яма з сім'єю задумався про переїзд в Майамі і зміну професії

Новость на русском → Майамі, Неділя 31 січня 2021 18:07
Може, залишитися? Яма з сім'єю задумався про переїзд в Майамі і зміну професії Влад Яма з дружиною Ліліаною (фото: instagram.com/lilliya_yama)
Автор: Ольвія Агаркова

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном яскраво проводить час в Майамі. Пара встигла відвідати місцевий заповідник і залишитися під величезним враженням від знайомства з флорою і фауною. Тепер настала черга з головою зануритися в нову професію і подивитися на Майамі з іншого боку. Для цього зіркова сім'я вирушила в... майамское село і спробувала себе в якості фермерів.

Фото - і відеозвіт поїздки можна побачити на сторінках Влада і його дружини в Instagram. Для відповідальної місії пара одяглася зручно та просто. Ліліана віддала перевагу велосипедкам леопардового забарвлення і чорній вільній футболці, на поясі – сумка-бананка.

Дружина судді "Танців з зірками" була під враженням від поїздки на екскурсію в місцеве фермерське господарство. Вона поділилася своїми висновками і думками після відвідування майамского села.

"Назбирали смачною ароматної полуниці всією родиною. Отримали стільки позитивних емоцій - словами не передати. Знаєте, це неабиякий процес, певна колективна родинна медитація. А полуниця, зібрана своїми руками, ще смачніше! Отримали певний інсайт разом ... Як це неймовірно - показувати дитині на своєму прикладі, як можна радіти простим речам і отримувати задоволення від процесу разом. І що можна бути трохи дитиною, коли ти вже дорослий. Отримую величезне задоволення, коли Син помічає красиві речі навколо і каже: "Мамо, подивися яке гарне сонце або місяць і зірки", - зізналася щаслива Ліліана.

Влад підійшов до питання з практичного боку і навіть задумався про зміну сфери діяльності.

Може, залишитися? Яма з сім'єю задумався про переїзд в Майамі і зміну професії

Може, залишитися? Яма з сім'єю задумався про переїзд в Майамі і зміну професії

Влад Яма з родиною побував на американській фермі (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Маямское село. З'їздили на місцеву ферму. Викупалися в кукурудзі, пострибали на батуті, покаталися на тракторопоїзді, назбирали полуниці, купили фермерських продуктів. Ну і прямо з грядки, звичайно, теж поїли. Начебто живі. А взагалі фермери тут живуть дуже пристойно, може і мені залишитися і вирощувати полуницю?" - задався питанням хореограф.

Нагадаємо, що раніше Ліліана Яма спокусила пружними сідницями в лосинах.

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