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Вас можна привітати? Молоду дружину Віктора Павліка запідозрили у вагітності

Новость на русском → Київ, Понеділок 14 грудня 2020 14:24
Вас можна привітати? Молоду дружину Віктора Павліка запідозрили у вагітності Катерина Реп'яхова поки не підтверджує чутки (фото: instagram.com.repyahovakate)
Автор: Людмила Жукова

Нова, молода дружина українського співака Віктора Павліка продовжує насолоджуватися сімейним життям з чоловіком. Дівчина, яка працювала у виконавця концертним директором, різними способами інтригує підписників.

На цей раз фанати запідозрили Катерину Павлік (Репьяхову) у вагітності. Річ у тому, що останнім часом її форми трохи округлилися та українці думають, що скоро Катя подарує первістка Павлику.

На днях Реп'яхова опублікувала Instagram фотографію з коханим чоловіком у ліфті. На знімку вона у куртці, яка помітно підкреслює кругленький живіт.

"Йдемо на пошту", - підписала Катерина кадр.

Вас можна привітати? Молоду дружину Віктора Павліка запідозрили у вагітностіПавлик Катерина з чоловіком Віктором Павліком (фото: instagram.com/repyahovakate)

Фанати під останніми фото Катерини у соцмережі вже ставлять питання, чи можна її привітати зі щасливою новиною, але вона поки зберігає мовчання.

  • Ніжне фото. Щось змінилося, але не можу зрозуміти що.
  • Мені взагалі здається, що Катя вагітна.
  • Вас можна привітати?

Як ми раніше писали, дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова зізналася, що її чоловік забороняє їй зустрічатися зі своїми друзями чоловіками у вечірній час. Він пропонує їй організовувати такі зустрічі днем.

Нагадаємо, Катерина Репяхова розкрила деталі початку роману з чоловіком. Вона зізналася, що бурхливо сварилася з артистом, і вони навіть розходилися. Також вона розповіла, що співак ревнував її й навіть показала, до кого.

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