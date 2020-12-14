Вас можна привітати? Молоду дружину Віктора Павліка запідозрили у вагітності

Нова, молода дружина українського співака Віктора Павліка продовжує насолоджуватися сімейним життям з чоловіком. Дівчина, яка працювала у виконавця концертним директором, різними способами інтригує підписників.

На цей раз фанати запідозрили Катерину Павлік (Репьяхову) у вагітності. Річ у тому, що останнім часом її форми трохи округлилися та українці думають, що скоро Катя подарує первістка Павлику.

На днях Реп'яхова опублікувала Instagram фотографію з коханим чоловіком у ліфті. На знімку вона у куртці, яка помітно підкреслює кругленький живіт.

"Йдемо на пошту", - підписала Катерина кадр.

Павлик Катерина з чоловіком Віктором Павліком (фото: instagram.com/repyahovakate)

Фанати під останніми фото Катерини у соцмережі вже ставлять питання, чи можна її привітати зі щасливою новиною, але вона поки зберігає мовчання.

Ніжне фото. Щось змінилося, але не можу зрозуміти що.

Мені взагалі здається, що Катя вагітна.

Вас можна привітати?

Як ми раніше писали, дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова зізналася, що її чоловік забороняє їй зустрічатися зі своїми друзями чоловіками у вечірній час. Він пропонує їй організовувати такі зустрічі днем.

Нагадаємо, Катерина Репяхова розкрила деталі початку роману з чоловіком. Вона зізналася, що бурхливо сварилася з артистом, і вони навіть розходилися. Також вона розповіла, що співак ревнував її й навіть показала, до кого.