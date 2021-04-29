Як можна бути такою розкішною? Кухар в білосніжному боді звела з розуму досконалістю форм

Катерина Кухар кружляє голову своїм шанувальникам виточеною фігурою і вельми фривольними фото , які цілком може собі дозволити, перебуваючи у відпустці на Шрі-Ланці. Прима-балерина прилетіла до Києва, але продовжує ділитися своїми курортними фотосетами, а заодно розбурхує фантазію фанів.

Катерина постала в несподіваному і сексуальному амплуа. Вона одягалася в білосніжне боді на тонких бретелях з оборками в області декольте. На верх балерина накинула легке констрастное чорне пальто, вона доповнила відвертий образ високими шкіряними чобітьми.

"Твоя душа так близька.... Мені.... Нібито в душах весь кайф.... Ні...."- залишила загадкове послання прима-балерина.

Катерина Кухар захопила стрункою фігурою (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Сміливий образ Катерини оцінили піаніст-віртуоз Євген Хмара і Санта Дімопулос, а також дружина Дмитра Монатіка, Ірина. Гарячий знімок не залишив байдужими і шанувальників судді "Танців з зірками".