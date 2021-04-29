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Як можна бути такою розкішною? Кухар в білосніжному боді звела з розуму досконалістю форм

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 09:48
Як можна бути такою розкішною? Кухар в білосніжному боді звела з розуму досконалістю форм Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Lite

Катерина Кухар кружляє голову своїм шанувальникам виточеною фігурою і вельми фривольними фото, які цілком може собі дозволити, перебуваючи у відпустці на Шрі-Ланці. Прима-балерина прилетіла до Києва, але продовжує ділитися своїми курортними фотосетами, а заодно розбурхує фантазію фанів.

На сторінці Катерини в Instagram з'явилося пікантне фото.

Катерина постала в несподіваному і сексуальному амплуа. Вона одягалася в білосніжне боді на тонких бретелях з оборками в області декольте. На верх балерина накинула легке констрастное чорне пальто, вона доповнила відвертий образ високими шкіряними чобітьми.

"Твоя душа так близька.... Мені.... Нібито в душах весь кайф.... Ні...."- залишила загадкове послання прима-балерина.

Як можна бути такою розкішною? Кухар в білосніжному боді звела з розуму досконалістю форм

Катерина Кухар захопила стрункою фігурою (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Сміливий образ Катерини оцінили піаніст-віртуоз Євген Хмара і Санта Дімопулос, а також дружина Дмитра Монатіка, Ірина. Гарячий знімок не залишив байдужими і шанувальників судді "Танців з зірками".

  • Така тендітна
  • Справжня лялечка
  • Неймовірний
  • О, знову, Богема Катерина, нам дарує досконалість фарб. І струн душі чарівної ноти грають нам сонет про головне
  • Вау! Без слів
  • Дуже красиве фото
  • Красуня просто
  • Шикарна
  • Як можна бути такою розкішною?
  • Ось що означає ідеальна
  • Краса і досконалість зашкалюють. Це неперевершено

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар підкорила фото в бікіні біля океану.

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