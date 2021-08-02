Можна дивитися вічно: Микита Добринін зворушив неймовірно ніжним відео з синочком

Шоумен і "Холостяк 9" Микита Добринін, який менше місяця тому вперше став батьком, поділився в мережі зворушливим відео з новонародженим сином Левом. Новоспечений батько показав всю силу своїх почуттів до малюка, чим розчулив шанувальників.

Ніжний чорно-білий відеоролик Добринін виклав у себе в Instagram .

На відео одягнений в білу сорочку Микита тримає маленького Лева на руках обличчям до себе і багато разів трепетно цілує його в носик, щасливо посміхаючись.

Ведучий ніяк не став підписувати публікацію, лише поставив сердечко.

"Кохані", - тут же відреагувала в коментарях його дружина і мама малюка Даша Квіткова.

Підписники залишилися в захваті від такої батьківської любові і засипали Добриніна розчуленими коментарями.