Можна дивитися вічно: Микита Добринін зворушив неймовірно ніжним відео з синочком
Шоумен і "Холостяк 9" Микита Добринін, який менше місяця тому вперше став батьком, поділився в мережі зворушливим відео з новонародженим сином Левом. Новоспечений батько показав всю силу своїх почуттів до малюка, чим розчулив шанувальників.
Ніжний чорно-білий відеоролик Добринін виклав у себе в Instagram.
На відео одягнений в білу сорочку Микита тримає маленького Лева на руках обличчям до себе і багато разів трепетно цілує його в носик, щасливо посміхаючись.
Ведучий ніяк не став підписувати публікацію, лише поставив сердечко.
"Кохані", - тут же відреагувала в коментарях його дружина і мама малюка Даша Квіткова.
Підписники залишилися в захваті від такої батьківської любові і засипали Добриніна розчуленими коментарями.
- Можна дивитися вічно
- Татове щастя
- Як мило
- Любов
- Сладусік такий, Бозееее, солодкий зайчик. Таке маленьке щастя, він губками так солодко робить, маму напевно шукає
- Боже ну яка милота
- Ну що за сонечко таке
- наймиліше відео за сьогодні
- Яка ніжність
- Це занадто мило
- Яка трепетна ніжність
- Маленький носик
Нагадаємо, раніше Даша Квіткова показала фігуру після пологів і розповіла, як приходить у форму.