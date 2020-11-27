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Можна порівняти з Висоцьким: розкрито феномен Вєрки Сердючки

Новость на русском → П'ятниця 27 листопада 2020 21:44
Можна порівняти з Висоцьким: розкрито феномен Вєрки Сердючки Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Анна Шиканова

Юрій Нікітін розповів, у чому секрет успіху Андрія Данилка і його альтер его

Український продюсер Юрій Нікітін пишається Вєркою Сердючкою - проєктом, який став популярним в усьому світі. Втім, каже спеціаліст, завдяки якому стали відомими Ірина Білик, гурти "НеАнгели" та KAZKA, нічого б не вдалося, аби не харизма Андрія Данилка.

Саме у бік Данилка полетіла левова частка приємних слів від Нікітіна під час його інтерв'ю "СЛАВА+".

Продюсер зазначив, що феномен Сердючки в унікальності та щирій, несинтетичній любові глядачів. Проєкт відомий далеко за межами країни, і як би це не дратувало інших артистів, факт залишається фактом.

"Данилко - це геній. Геній, яких народжується 1 на мільйон. Хоча, ні - рідше. На одному з інтерв'ю мене запитали, які існують аналоги Сердючки. Я не пригадав жодного. Данилка можна порівняти з гуртом "Ласковый май" або Володимиром Висоцьким", - сказав Нікітін.

Мовляв, це той рівень популярності, який не нав'язується медіа. Вона з'явилася неначе на культурологічному рівні, він рідний для народу. Саме тому його так обожнюють, пояснив відомий український продюсер.

Юрій Нікітін розповів про артистів, з якими працює

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Геля з "СВ Шоу" розповіла, чому покинула Вєрку Сердючку і як живе зараз.

А також розповідали про те, що Данилко розповів правду про свою квартиру в Києві.

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