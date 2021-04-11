Можна взагалі заміж не виходити: вагітна Квіткова нарвалася на критику через заяву про чоловіка і дітей

Екс-"Холостяк", а зараз щасливий чоловік і без п'яти хвилин отець Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова, яка чекає сина , відлетіли перед пологами в ОАЕ. Пара відпочиває в Дубаї і насолоджується чудовою погодою та пляжним відпочинком. Майбутня мама не залишає шанувальників без уваги і регулярно ділиться своїми емоціями та думками. Так, одне з останніх фото блогерши, а точніше – підпис до нього, викликало бурхливі суперечки в мережі. Даша змушена була відреагувати.

На сторінці в Instagram дружина Добриніна показала ніжне фото в шовковому фісташковому платті і залишила підпис: "Я і другий по "важливості" чоловік мого життя. Насолоджуватися життям в моменті і просто бути. p.s. фото без фільтрів, фотографує чоловік".

Частина підписниць Даші порахувала неправильним таке формулювання, адже, на їхню думку, вона "відсунула" майбутнього синочка на другий план і вважає найважливішим чоловіком у житті другу половинку.

Засмучена майбутня мама поспішила внести ясність у питання і озвучила свою позицію.

"Мені з моїм чоловіком жити все життя, а наші дітки після 18-ти років почнуть думати про своє особисте життя. Тому ми будемо любити один одного з Микитою на 0,0001% більше, ніж наших дітей, щоб не втратити наш зв'язок і зберегти відносини на довгі роки", - написала вона.

Даша викликала бурю обурення в мережі постом про любов до чоловіка (фото: instagram.com/kvittkova)

Вона запевнила, що така позиція нітрохи не виключає безумовну любов до майбутніх дітей.

"Мені щиро шкода тих, хто з болем у серці пише мені: "а раптом ви розлучитеся з Микитою?", тому що, виходячи заміж, вони думають про те, що скоро цьому прийде кінець. Якщо дотримуватися вашої логіки, можна взагалі заміж не виходити, все одно фінал вам очевидний", - звернулася до критиків Даша.

Також вона запевнила, що не закликає "піднести чоловіка на п'єдестал і триматися кігтями за нього, а на себе повністю забити".

Даша і Микита бережуть любов один до одного (фото: instagram.com/kvittkova)

"Мова про любов, яку ми хочемо пронести крізь роки, не загубитися в рутині. А наших діток ми створюємо в найсильнішій любові", - підсумувала дружина Микити.