Чоловік велика підтримка: дружина Павлика зворушила мережу сімейним фото

Молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка нещодавно народила первістка , зворушила мережу ніжною сімейною фотографією і розповіла, як чоловік допомагає їй у догляді за малюком.

На фото Катерина зображена з чоловіком і сином Михайлом. Віктор тримає на руках синочка, притискаючи його до себе, а Репяхова ніжно обіймає їх обох і щасливо посміхається.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік разом доглядають за синочком Михайлом (instagram.com/repyahovakate)

За словами блогерки і концертного директора, за 3 місяці вона цілком звикла до ролі мами, А чоловік дуже їй допомагає.

"Скоро три місяці, як ми батьки. Політ нормальний. Ми повністю адаптувалися. У нашій родині чітко розподілені обов'язки. Наприклад, Віктор Франкович купає Мішу і піклується про те, щоб мама Міші не була голодна, їздить за різними покупками, грає з Мішею, коли мамі потрібен відпочинок або потрібно попрацювати. Ну а на мамі все інше. Насправді, чоловік велика підтримка. Я навіть не очікувала, що він буде настільки мені допомагати. Хоч за фактом у чоловіка: Міша - 4 дитина, але проживає він все вперше. Наш Мішенька кожен день радує нас чимось новеньким, а ми у відповідь піклуємося і дуже любимо його", - поділилася 27-річна Катя.

Користувачі мережі не втрималися від зворушених коментарів.