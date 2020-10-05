Чоловік вже не дивиться? На Каменських накинулися в мережі через фото в "хижому" бікіні
Співачка показала гарячий кадр
Настя Каменських часто розбурхує уяву користувачів мережі пікантними фото і любить красуватися в бікіні, демонструючи апетитні підтягнуті форми. Нещодавно вона повернулася з Туреччини, де влаштувала романтичний відпочинок з чоловіком Потапом. Зірка продовжує публікувати жаркі кадри в бікіні на сторінці в Instagram.
Співачка красується в "хижому" купальнику, прийнявши вигідну звабливу позу і демонструючи округлі стегна. Її волосся трохи вологе, а обличчя – без макіяжу.
"Кожна жінка - дика кішка. Іноді мила і грайлива, іноді сильна і небезпечна", - підписала пікантний кадр співачка.
Не всі підписники артистки прийшли в захват від її чергового спокусливого ракурсу і вбрання. Деякі дорікнули зірку в тому, що вона зловживає публікацією відвертих фото.
- Красуня
- Клас
- Купальник - бомба
- У Вас дуже красива фігура
- Ідеальна дівчина
- Більше нічого показати?
- Все в тому ж репертуарі
- Показати більше нічого. Не цікаво
- Ну скільки можна це показувати? Що, чоловік вже не дивиться? Дістала
- Настя, сбавляй з голими фото
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських і Потап влаштували вечірку на честь закінчення літа і повеселилися разом з Юрієм Горбуновим і Катею Осадчою. Зіркова компанія провела час на славу.