ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чоловік вже не дивиться? На Каменських накинулися в мережі через фото в "хижому" бікіні

Новость на русском → Понеділок 05 жовтня 2020 16:58
Чоловік вже не дивиться? На Каменських накинулися в мережі через фото в "хижому" бікіні Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка показала гарячий кадр

Настя Каменських часто розбурхує уяву користувачів мережі пікантними фото і любить красуватися в бікіні, демонструючи апетитні підтягнуті форми. Нещодавно вона повернулася з Туреччини, де влаштувала романтичний відпочинок з чоловіком Потапом. Зірка продовжує публікувати жаркі кадри в бікіні на сторінці в Instagram.

Співачка красується в "хижому" купальнику, прийнявши вигідну звабливу позу і демонструючи округлі стегна. Її волосся трохи вологе, а обличчя – без макіяжу.

"Кожна жінка - дика кішка. Іноді мила і грайлива, іноді сильна і небезпечна", - підписала пікантний кадр співачка.

Не всі підписники артистки прийшли в захват від її чергового спокусливого ракурсу і вбрання. Деякі дорікнули зірку в тому, що вона зловживає публікацією відвертих фото.

  • Красуня
  • Клас
  • Купальник - бомба
  • У Вас дуже красива фігура
  • Ідеальна дівчина
  • Більше нічого показати?
  • Все в тому ж репертуарі
  • Показати більше нічого. Не цікаво
  • Ну скільки можна це показувати? Що, чоловік вже не дивиться? Дістала
  • Настя, сбавляй з голими фото

Чоловік вже не дивиться? На Каменських накинулися в мережі через фото в &quot;хижому&quot; бікіні

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських і Потап влаштували вечірку на честь закінчення літа і повеселилися разом з Юрієм Горбуновим і Катею Осадчою. Зіркова компанія провела час на славу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Настя Каменських
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Азербайджан просить Україну не допустити виїзду етнічних вірмен у Карабах
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Азербайджан просить Україну не допустити виїзду етнічних вірмен у Карабах