Чоловік вже не дивиться? На Каменських накинулися в мережі через фото в "хижому" бікіні

Співачка показала гарячий кадр

Настя Каменських часто розбурхує уяву користувачів мережі пікантними фото і любить красуватися в бікіні, демонструючи апетитні підтягнуті форми. Нещодавно вона повернулася з Туреччини, де влаштувала романтичний відпочинок з чоловіком Потапом. Зірка продовжує публікувати жаркі кадри в бікіні на сторінці в Instagram.

Співачка красується в "хижому" купальнику, прийнявши вигідну звабливу позу і демонструючи округлі стегна. Її волосся трохи вологе, а обличчя – без макіяжу.

"Кожна жінка - дика кішка. Іноді мила і грайлива, іноді сильна і небезпечна", - підписала пікантний кадр співачка.

Не всі підписники артистки прийшли в захват від її чергового спокусливого ракурсу і вбрання. Деякі дорікнули зірку в тому, що вона зловживає публікацією відвертих фото.

Красуня

Клас

Купальник - бомба

У Вас дуже красива фігура

Ідеальна дівчина

Більше нічого показати?

Все в тому ж репертуарі

Показати більше нічого. Не цікаво

Ну скільки можна це показувати? Що, чоловік вже не дивиться? Дістала

Настя, сбавляй з голими фото

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських і Потап влаштували вечірку на честь закінчення літа і повеселилися разом з Юрієм Горбуновим і Катею Осадчою. Зіркова компанія провела час на славу.