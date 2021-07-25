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Чоловік цілує кожну складочку: Даша Квіткова показала фігуру після пологів

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Неділя 25 липня 2021 13:11
Чоловік цілує кожну складочку: Даша Квіткова показала фігуру після пологів Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

Дружина "Холостяка 9" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка вперше стала мамою трохи більше тижня тому, вже замислюється про повернення колишньої форми. Блогерка відверто показала фігуру після пологів і поділилася своїми планами.

Домашні фото в білизні молода мама опублікувала в своєму Instagram.

Даша зображена на кухні в чорній нижній білизні зі спеціальним бандажем на животі і білій сорочці. В руках вона тримає чашку з чаєм.

Чоловік цілує кожну складочку: Даша Квіткова показала фігуру після пологівЧоловік цілує кожну складочку: Даша Квіткова показала фігуру після пологів

Даша Квіткова чесно показала тіло після пологів (фото: instagram.com/kvittkova)

Дівчина зізналася, що дуже переживає через свою далеку від досконалості фігуру і хоче скоріше її повернути, проте чоловік дуже її підтримує.

"Після вагітності неймовірно важлива підтримка чоловіка. Чесне слово, я б вже забилася в кут і ридала гіркими сльозами від свого вигляду в дзеркалі. Кожен день чоловік говорить мені близько тисячі компліментів, цілує кожну складочку або ямочку на моєму тілі. Я знаю, що цей період потрібно просто пережити і все обов'язково відновиться, просто зараз на тлі гормонів - так важлива підтримка люблячої людини", - поділилася Квіткова.

Вона вже почала робити перші кроки для повернення у форму, а як тільки дозволять - займеться спортом.

"Починати активно займатися спортом мені можна буде через місяць, а поки я кожен день ношу бандаж, який допомагає моєму животику йти швидше, прибрала з раціону все смажене, борошняне і солодке. На вагах цифра тане і я цьому рада", - розповіла дівчина.

До слова, раніше в сторіз дружина Добриніна показала велику складку на своєму животі і розсекретила вагу через 10 днів після пологів - 69 кілограмів.

Чоловік цілує кожну складочку: Даша Квіткова показала фігуру після пологівДаша Квіткова незадоволена своїм животом після пологів (фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, раніше Квіткова виклала зворушливе відео появи на світ їх з Добриніним сина Лева.

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Микита Добринін Даша Квиткова
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