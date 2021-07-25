Чоловік цілує кожну складочку: Даша Квіткова показала фігуру після пологів
Дружина "Холостяка 9" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка вперше стала мамою трохи більше тижня тому, вже замислюється про повернення колишньої форми. Блогерка відверто показала фігуру після пологів і поділилася своїми планами.
Домашні фото в білизні молода мама опублікувала в своєму Instagram.
Даша зображена на кухні в чорній нижній білизні зі спеціальним бандажем на животі і білій сорочці. В руках вона тримає чашку з чаєм.
Даша Квіткова чесно показала тіло після пологів (фото: instagram.com/kvittkova)
Дівчина зізналася, що дуже переживає через свою далеку від досконалості фігуру і хоче скоріше її повернути, проте чоловік дуже її підтримує.
"Після вагітності неймовірно важлива підтримка чоловіка. Чесне слово, я б вже забилася в кут і ридала гіркими сльозами від свого вигляду в дзеркалі. Кожен день чоловік говорить мені близько тисячі компліментів, цілує кожну складочку або ямочку на моєму тілі. Я знаю, що цей період потрібно просто пережити і все обов'язково відновиться, просто зараз на тлі гормонів - так важлива підтримка люблячої людини", - поділилася Квіткова.
Вона вже почала робити перші кроки для повернення у форму, а як тільки дозволять - займеться спортом.
"Починати активно займатися спортом мені можна буде через місяць, а поки я кожен день ношу бандаж, який допомагає моєму животику йти швидше, прибрала з раціону все смажене, борошняне і солодке. На вагах цифра тане і я цьому рада", - розповіла дівчина.
До слова, раніше в сторіз дружина Добриніна показала велику складку на своєму животі і розсекретила вагу через 10 днів після пологів - 69 кілограмів.
Даша Квіткова незадоволена своїм животом після пологів (фото: instagram.com/kvittkova)
Нагадаємо, раніше Квіткова виклала зворушливе відео появи на світ їх з Добриніним сина Лева.