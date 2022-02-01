Музиканти оголосили бойкот Spotify: всьому виною Джо Роган

Популярний стрімінговий сервіс Spotify потрапив у скандал після нещодавнього підкасту Рогана. Він взяв інтерв'ю у лікаря Роберта Мелоуна, який заявив, що американці були "загіпнотизовані" на носіння масок і отримання вакцин.

Першим вимогу видалити музику з фонотеки Spotify висунув легендарний рок-музикант Ніл Янг після того, як написав відкритий лист, в якому говорилося, що шоу Джо Рогана (The Joe Rogan Experience) "поширює неправдиву інформацію про вакцини".

Ніл Янг проти

"У них може бути Роган чи Янг. Не обидва", - написав музикант. За словами Янга, Spotify і підкаст Рогана, який дивляться і слухають близько 11 мільйонів глядачів, "займаються поширенням дезінформації про вакцини, що потенційно може призвести до смерті тих, хто вірить у цю дезінформацію".

Ніл Янг (фото: instagram.com/neilyoungarchives/)

Вся справа в одному з подкастів Джо Рогана. У ньому ведучий брав інтерв'ю у лікаря-"антиваксером" Роберта Мелоуна, який стверджував, що американці були схильні до "масового психозу" щодо вакцинації і стверджував, що лікарні фінансово зацікавлені в помилковій діагностиці смерті від коронавірусу. Більше того, Мелоун проводив паралелі між пандемією і приходом нацистів до влади в Німеччині в 1930-і роки.

Сам Роган стверджує, що "не є антиваксером". "Я вважаю, що вакцини безпечні та закликаю багатьох робити щеплення", - повідомив Роган перед записом інтерв'ю з Малоном.

Хто такий Джо Роган?

Автор подкасту The Joe Rogan Experience – американський комік та спортивний коментатор, який запустив його ще у 2009 році. У подкасті беруть участь відомі підприємці, спортсмени, науковці. У шоу зачіпаються питання пов'язані з наукою, здоров'ям, філософією, політикою тощо.

Раніше подкасти Рогана виходили на платформі Ustream та YouTube. У 2020 році Spotify заплатила за права на його подкаст близько 100 млн доларів. Зараз він посідає перше місце за популярністю на платформі: його завантажують майже 200 млн разів на місяць.

"Безвідповідальні люди розповсюджують брехню"

Янга також підтримала його колега – співачка Джоні Мітчелл. "Безвідповідальні люди поширюють брехню, ціною якої стають людські життя, - написала вона на своєму офіційному сайті. - З цього питання я солідарна з Нілом Янгом та міжнародною науковою та медичною спільнотою".

Джоні Мітчелл (фото: https://www.instagram.com/jonimitchell/)

Раніше в січні 270 учених написали стрімінгу лист з приводу "небезпечної" дезінформації про COVID-19 в подкасті.

На підтримку Янга висловилися й інші рок-музиканти, серед яких Девід Кросбі та Пітер Фремптон. Принц Гаррі та Меган Маркл також звинуватили Spotify у тому, що платформа вводить користувачів в оману про коронавірус. Але тут, мабуть, знаменита пара хоче трохи переграти ситуацію на свою користь, щоб уникнути судового позову. Раніше Spotify уклав із подружжям контракт, який зобов'язує їх запустити свій подкаст. Про укладення договору було оголошено у грудні 2020 року, але з того часу вийшла лише одна серія.

Протест також підтримав британський співак та музикант Джеймс Блант, але у своїй унікальній манері. "Якщо Spotify негайно не видалить Джо Рогана, я випусту нову музику на платформі", - написав він у Твіттері.

If @spotify doesn’t immediately remove @joerogan, I will release new music onto the platform. #youwerebeautiful — James Blunt (@JamesBlunt) January 29, 2022

Реакція Spotify та Джо Рогана

Представники Spotify видалили з платформи музику Янга, після чого акції сервісу впали на 6%. Ложку дьогтю також додали і конкуренти в особі Apple Music і Tidal, які висловили підтримку Янгу і скористалися можливостями для просування його музики на своїх платформах. Загальні втрати компанії оцінюються в більш ніж 2 млрд доларів.

Джо Роган у свою чергу вибачився у своєму інстаграмі перед Spotify за випуски з фейками про вакцинацію та перед слухачами та глядачами, яких ці епізоди шоу розлютили.