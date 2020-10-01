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Яна Клочкова зробила важливу заяву: необхідно боротися

Новость на русском → Четвер 01 жовтня 2020 15:10
Яна Клочкова зробила важливу заяву: необхідно боротися Яна Клочкова (фото: прес-служба Нового каналу)
Автор: Lite

"Золота рибка" Яна Клочкова поділилася швидким рецептом успіху

Бувають такі періоди, коли зовсім нічого не хочеться робити. Тоді з кожним днем нас все більше і більше огортає лінь. Мабуть, усім знайомий такий стан. До речі, він негативно позначається не лише на вас, а й на оточуючих.

Чотирикратна олімпійська чемпіонка Яна Клочкова рекомендує позбавлятися ліні за допомогою мотивації. За лаштунками шоу "Хто зверху?" на Новому каналі дівчина поділилася своїми секретами успіху.

"Кожна людина має свій життєвий шлях. Він наповнений усілякими успіхами і досягненнями, поразками й дрібними невдачами, щастям і гіркотою. Вважаю, що людині необхідно боротися за власне місце під сонцем, долаючи всі перепони на шляху", - сказала спортсменка.

У Яни був не легкий шлях до численних перемог. Вона, як ніхто, знає смак успіху та поразки. Тому прислухатися до її порад потрібно кожному з нас.

"Щоб досягнути бажаних цілей та висот, необхідно одержати незліченну кількість перемог. Але почати треба з себе!" - заявила дівчина.

Яна Клочкова зробила важливу заяву: необхідно боротися

Яна Клочкова на шоу "Хто зверху?" (фото: прес-служба Нового каналу)

Раніше Яна Клочкова розповіла про пограбування своєї квартири у Києві та зазначила, що злодіїв не зупинило навіть те, що в комплексі є консьєрж та охорона.

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