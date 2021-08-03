Починаємо клювати мозок: переможниця "Холостяка 11" Богдан розкрила секрет підтримки вогню в парі
"Холостяк 11" Михайло Заливако і його кохана Анна Богдан радують шанувальників спільними фото і відео і будують відносини поза проектом. Пара виглядає щасливо і повна планів на майбутнє, а також ділиться з шанувальниками інсайтами і розповідає новини про своє життя.
В сторінці Анни в Instagram запостила бекстейдж з нових зйомок пари в Києві.
На відео Михайло і його кохана розташувалися біля мотоцикла. Михайло нескінченно ніжно і з посмішкою цілує кохану, яка розчинилася в його обіймах. Пряма розташувалася прямо на асфальті.
Анна повідомила, що вони з Михайлом намагаються проводити більше часу разом і частіше заряджатися новими спільними емоціями.
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"Вважаю, що для гармонійних стосунків вкрай важливо проводити час разом поза домом. Ми, жінки, просто живемо емоціями... і якщо ці емоції не підживлювати компліментами, побаченнями, спільним проведенням часу, тоді ми просто починаємо клювати мозок своїм чоловікам", - поділилася спостереженнями переможниця Холостяка 11.
Анна уточнила, що часто саме побут ставає причиною розставання пар, які загрузли в рутині, тому так важливо мати спільні захоплення і розділяти цікаве проведення часу.
"Зовсім не важливо, скільки часу зі своїм партнером ви разом, кілька місяців або пару десятків років! От не дарма у безлічі пар причиною розставання є "заїла битовуха"! Все просто через те, що крім рутинного життя вас нічого не пов'язує! Тому, ми з Мішею тільки й підтримуємо ідею спільного проведення часу! Адже як же круто потім ділитися емоціями і обговорювати нове захоплення!"- розповіла про особистий досвід дівчина.
Нагадаємо, що раніше Михайло Заливако зробив зізнання Ганні Богдан і заявив, що ніколи не відчував подібних почуттів раніше.