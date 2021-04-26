Надія є? Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес вирушили на побачення після розставання

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес не так давно оголосили світу про розставання. Відносини співачки і бейсболіста здавалися настільки ідеальними (хоча насправді такими не були ), що ця новина стала громом серед ясного неба. Але самі екс-кохані запевнили, що їм краще залишатися друзями.

І ось через кілька днів пару знову помітили на побаченні.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес вирушили на вечерю: у п'ятницю колишні закохані засвітилися в готелі Bel Air в Лос-Анджелесі. Примітно, що це знакове місце: саме тут відбулося їх перше побачення в 2017-му році.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

Проте, на зустріч колишні кохані приїхали окремо. І за словами інсайдера, зустріч не була схожа на романтичну. Можливо, пара стримала обіцянку залишатися друзями. Але такий поспіх висловити свої дружні почуття також виглядає злегка підозрілим, що відзначили багато користувачів мережі.

До слова, пережити розставання Дженніфер допомагає і колишній чоловік Марк Ентоні. Кажуть, він дуже сильно підтримав співачку, з якою вони разом виховують близнюків. Схоже, Лопес вміє зберегти мирні стосунки з чоловіками, навіть незважаючи на розрив.