ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Найкрутіша: Надя Дорофєєва похвалилася ідеальним пресом і познайомила фанатів зі своєю командою ближче

Новость на русском → Вівторок 26 січня 2021 09:59
Найкрутіша: Надя Дорофєєва похвалилася ідеальним пресом і познайомила фанатів зі своєю командою ближче Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Українська співачка і з недавнього часу наставниця у проекті "Голос країни", 1+1, Надя Дорофєєва нещодавно поділилася першими фото зі зйомок нового шоу з її участю.

Надя порадувала шанувальників яскравими світлинами зі знімального майданчика і розповіла, що нарешті глядачі зможуть побачити, що ж відбувається на проекті. Нове амплуа співачці до душі - і вона готова ділитися своїм досвідом з початківцями.

Тепер Дорофєєва в своєму мікроблозі показала кадр з закулісся - співачка з костюмером перевіряють, чи все відмінно сидить. Спокусливий і в той же час вишуканий наряд допоміг Наді продемонструвати свій ідеальний прес. Фанати поставили море лайків на пост співачки.

Найкрутіша: Надя Дорофєєва похвалилася ідеальним пресом і познайомила фанатів зі своєю командою ближче

Також Надя вирішила познайомити своїх фоловерів у соцмережі зі своєю командою ближче. Для цього вона запостила відео з виступів, де кожного з них можна послухати, якщо раптом ви пропустили ефір.

"Стартував перший ефір "Голосу країни". Хочу швидше познайомити вас з моїми першими учасницями", - написала Надя.

Надя Дорофєєва (фото, відео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва відмінно відпочила на Балі. Фото співачки в одному купальнику та в коротких шортах зігрівали її фанатів, які залишилися зимувати в холодній Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу голос певец Надя Дорофеєва
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Коли відновляться міжнародні авіаперевезення: Криклій назвав терміни і умови
Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна Коли відновляться міжнародні авіаперевезення: Криклій назвав терміни і умови