Надя Дорофєєва шокувала зізнанням про стосунки з Позитивом: була закоханість

Надя Дорофєєва зважилася на відверте зізнання про її стосунки з Позитивом

Надя Дорофєєва розповіла, що між нею і колегою по групі "Время и Стекло" Позитивом були романтичні почуття. Вони навіть ходили на побачення, і співачку нещодавно "мурашило" від цих спогадів.

Про це співачка розповіла Славі Дьоміну на шоу Слава+ на Люкс ФМ.

Зазначимо, що з самого початку співпраці Наді і Позитиву приписували роман. І, як виявилося, зовсім не даремно. Вони познайомилися за два роки до старту проекту.

Надя каже, що нещодавно їй довелося писати великий текст про те, як почуває себе поруч з Олексієм. Це було завданням режисера для останнього грандіозного концерту "Останній танець", що відбудеться 30 жовтня у Палаці Україна. Співачка виконала прохання, але була шокована своїми переживаннями.

"Мене "мурашило" 800 разів. Я прожила різний спектр емоцій від самого початку групи, адже ми познайомилися за два роки до створення "Время и Стекло". Більше того, ходили на побачення... Між нами була закоханість", - говорить Надя.

Виявилося, згодом сильна симпатія переросла в відторгнення і неприйняття. Артистам було важко працювати разом, вони довго притиралися. Все змінилося після виходу хіта "Имя 505". В той момент Надя і Позитив по-новому подивилися один на одного.

"Раніше наші конфлікти здавалися мені бомбою, істерикою. Зараз я дивлюся на них, як на дрібниці... Ми більше, ніж просто друзі. Ми як брат і сестра. Тому що навіть коли посваришся, потім вийдеш на сцену, подивишся в очі Олексію і розумієш, наскільки він рідний", - зізнається Дорофєєва.

Надя Дорофєєва зізналася в романтичних почуттях до Позитива (відео: YouTube/Люкс ФМ)

Раніше ми писали, що з чоловіком Наді Дорофєєвої Володимиром Дантесом трапилася аварія на Мосту Патона в Києві.

Також повідомлялося, що Потап зробив важливу заяву про групи "Время и Стекло".