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Надя Дорофєєва в спокусливому корсеті підкреслила хвилюючі вигини: просто бомбічна

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 16:27
Надя Дорофєєва в спокусливому корсеті підкреслила хвилюючі вигини: просто бомбічна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва вміє радіти від душі кожного неповторного моменту життя. Вона насолоджується сніжною і морозною цієї зими і заряджає позитивом своїх численних шанувальників. Співачка активно веде свої соцмережі і ділиться особистими кадрами з армією фанів. На новому знімку Надя красується в спокусливому і зручному аутфіті.

В Instagram співачки з'явилося атмосферне фото, що викликало фурор.

В кадрі – спокуслива і умиротворена Надя в "голому" корсеті і трендових широких джинсах. Її волосся заплетене в акуратну зачіску, вона обійшлася легким макіяжем. Співачка розташувалася на підлозі, схрестивши ноги, і прикривши очі.

"Мій улюблений мейк - ідеальний матовий тон і сяючий погляд", - розсекретила простий секрет свого квітучого зовнішнього вигляду Надя.

Надя Дорофєєва в спокусливому корсеті підкреслила хвилюючі вигини: просто бомбічна

Надя поділилася атмосферним домашнім фото (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники прийшли в захват від стильного і спокусливого образу співачки. Вони відразу ж оцінили пікантний корсет артистки і стали жваво цікавитися брендом.

  • Красуня
  • Дуже красива
  • DOROFEEVA як завжди горить
  • Просто шикарна
  • Вау, сама-сама красива
  • Ну просто бомбіно, нереально
  • Корсет просто запаморочливий
  • Нереальна
  • Зірка наша, неповторна

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва показала зухвалий образ в незвичайному взутті і трендовому головному уборі.

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