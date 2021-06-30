Надя Дорофєєва вразила фігурою в бікіні і зізнанням про себе: "прокинулася пристрасть"

Надя Дорофєєва - володарка точених форм, які вона вміє підкреслити за допомогою вигідно підібраного гардероба. І хоч в повсякденності артистка віддає перевагу зручним і практичним речам оверсайз, в кліпах і на знімальному майданчику її часто можна побачити в сміливих аутфітах , які виділяють переваги стрункої фігури зірки. А фото Наді в купальнику викликають особливий трепет і ажіотаж серед її шанувальників.

На особистій сторінці в Instagram співачка продемонструвала кілька образів в бікіні, викликавши фурор в мережі.

Так, Надя показала калейдоскоп своїх пляжних нарядів. Вона позувала в ніжно рожевому відвертому бікіні, показавши себе з різних ракурсів. До слова, на шиї у співачки - прикраса, на намистинках якої можна прочитати сценічне ім'я її чоловіка – Дантес.

Надя показала точені форми в бікіні (instagram.com/nadyadorofeeva)

Також співачка продемонструвала більш спортивний і закритий варіант - купальник, що складається з облягаючого кроп-топа з довгим рукавом і плавок. Зірка позує на скелястому березі біля моря.

Надя поділилася фото в купальнику (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Моя пристрасть до купальників прокинулася, коли я почала більше займатися спортом, прийняла і полюбила своє тіло. Зараз у мене штук 10 - у відпустці обожнюю їх міняти", - зізналася співачка.