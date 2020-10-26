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У капелюшку-панамці і трендовому костюмі: стильна Надя Дорофєєва похвалилася ідеальним пресом

Новость на русском → Понеділок 26 жовтня 2020 10:45
У капелюшку-панамці і трендовому костюмі: стильна Надя Дорофєєва похвалилася ідеальним пресом Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Співачка славиться вмінням підбирати одяг

Надя Дорофєєва – ікона стилю для своїх шанувальників. Фанати обожнюють луки співачки, в кожному з яких вона вдало поєднує одяг та аксесуари. Фоловерам подобається вчитися у співачки виглядати стильно в звичайному житті – і вони не втомлюються захоплюватися образами Наді.

Співачка щедро ділиться крутими в Instagram, ось і на цей раз дівчина показала, як носити елегантну трендову панамку. На знімку, яким поділилася Дорофєєва, вона стоїть в стильному в'язаному костюмі сіро-гірчичного кольору, короткий лонгслив і стильні широкі штани підкреслюють ідеальний прес Наді. А доповнює образ капелюшок-панамка. Дівчина стоїть у гримерці, мабуть, перед репетицією або зйомками.

У капелюшку-панамці і трендовому костюмі: стильна Надя Дорофєєва похвалилася ідеальним пресомНадя Дорофєєва в стильній панамці підкорила мережу (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Нагадаємо, що партнер Наді по групі Позитив, Олексій Завгородній, спростував чутки про початок роману з партнеркою на шоу Танці з зірками 2020 Юлією Сахневич. Знаменитий артист і учасник гуртів "Время и Стекло" та Mozgi зізнався, що на проекті практично всі "грають любов".

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