Наїдати завжди легше, ніж скидати: Слава Камінська в прозорій спідниці показала, чим харчується на відпочинку

Українська співачка Слава Каменських любить філософствувати в соцмережах. Вона міркує в постах-лонгридах про кохання, про стосунки і... про схуднення. Як раз зайвим кіло співачка присвятила пост.

Фото і роздуми, як зазвичай, Слава запостила у своєму Instagram-аккунті.

Слава показала знімок, на якому вона сидить з закускою і соусом прямо на березі, закинувши ноги на столик, і задумливо дивиться в бік океану.

"Наїдати завжди легше, ніж скидати", - зізналася співачка і поставила емодзі, що сміється.

Треба зазначити, Камінська завжди відрізнялась своєю стрункою фігурою. Як написали фанати в коментарях, на їхню думку, розмита талія Славі не загрожує навіть після картоплі фрі.

Слава Камінська (фото: www.instagram.com/babaslavka/)

Наприклад, перед цим співачка показала, як вона позує в тому ж вбранні, в повний зріст: напівпрозора спідниця дозволяє розглянути шикарні форми і стрункі ноги співачки - ані натяку на зайві кіло!