ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Наїдати завжди легше, ніж скидати: Слава Камінська в прозорій спідниці показала, чим харчується на відпочинку

Новость на русском → Мальдіви, Неділя 07 лютого 2021 15:15
Наїдати завжди легше, ніж скидати: Слава Камінська в прозорій спідниці показала, чим харчується на відпочинку Слава Камінська (www.instagram.com/babaslavka/)
Автор: Lite

Українська співачка Слава Каменських любить філософствувати в соцмережах. Вона міркує в постах-лонгридах про кохання, про стосунки і... про схуднення. Як раз зайвим кіло співачка присвятила пост.

Фото і роздуми, як зазвичай, Слава запостила у своєму Instagram-аккунті.

Слава показала знімок, на якому вона сидить з закускою і соусом прямо на березі, закинувши ноги на столик, і задумливо дивиться в бік океану.

"Наїдати завжди легше, ніж скидати", - зізналася співачка і поставила емодзі, що сміється.

Наїдати завжди легше, ніж скидати: Слава Камінська в прозорій спідниці показала, чим харчується на відпочинку

Треба зазначити, Камінська завжди відрізнялась своєю стрункою фігурою. Як написали фанати в коментарях, на їхню думку, розмита талія Славі не загрожує навіть після картоплі фрі.

Наїдати завжди легше, ніж скидати: Слава Камінська в прозорій спідниці показала, чим харчується на відпочинку

Слава Камінська (фото: www.instagram.com/babaslavka/)

Наприклад, перед цим співачка показала, як вона позує в тому ж вбранні, в повний зріст: напівпрозора спідниця дозволяє розглянути шикарні форми і стрункі ноги співачки - ані натяку на зайві кіло!

Нагадаємо, в мережі вже давно обговорюють возз'єднання Слави та її екс-чоловіка Едгара Камінського. Сама співачка часто підливає масла у вогонь, закидаючи спільні фото підписуючи їх в дусі "сьогодні не мій, а завтра мій".

Нещодавно Слава з дітьми вирушила відпочивати і не зізналася, куди саме летить, чим заінтригувала прихильників. Вони припустили, що співачка полетіла в Дубай до Едгара.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец Слава Камінська
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Пенсії в Україні будуть призначати по-новому: що зміниться
Пенсії в Україні будуть призначати по-новому: що зміниться