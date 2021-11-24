Нахабні посмішки і порвані джинси: зірка "Київ вдень і вночі" - у новому відео Mad Mezzelle
Група Mad Mezzelle, створена художницею Даною Уманською і бас-гітаристом Ромою Дячуком, випустила новий кліп на пісню "Brazen Smile".
Про що нове творіння рок-команди - читайте в нашому матеріалі далі.
"Brazen Smile "(укр. "Нахабна посмішка"), як і більшість треків групи - про секс, внутрішню сексуальність і емоції, які при цьому можуть відчувати люди.
"Ідея кліпу виникла після знайомства з Русланом, барабанщиком групи Sinoptik - володарем божевільної посмішки, яка особисто мені нагадує Джека Ніколсона. Ми побачили його, і в один момент в голові народився весь сценарій. Саме Руслан і зіграв головну роль в нашому кліпі. А на другу роль ми запросили Аліну Лондон - відому блогершу, колишню учасницю серіаліті "Київ вдень і вночі", - кажуть музиканти.
Над кліпом працював популярний кінорежисер Діма Дементєєв.
Зйомка тривала годин десять, але учасникам процесу здавалося, що мінімум - добу.
Кадри творча команда знімала в рок-клубі і під кінець вже "обіймалися, браталися і мало не пили на брудершафт з масовкою".
"У якийсь момент я почав стрибати так, що на мені порвалися штани з еко-шкіри і почали просто розсипатися на шматки. Цим джинсам дивом вдалося дожити до кінця зйомок!" - розповідає Дементєєв.
Раніше ми писали, що українська співачка номінована на престижну європейську премію і їй потрібна підтримка.