Нагородила себе: Маша Єфросиніна зачарувала щасливим сімейним відео підготовки до свят
Маша Єфросиніна обожнює проводити час в тісному сімейному колі – її син Олександр вдома практично не відходить від мами, яка з задоволенням розділяє його захоплення. І якщо хлопчик – частий гість її Instagram, то донька Нана і чоловік Тимур Хромаєв з'являються не часто в фотоблозі. На цей раз Маша вирішила зняти домашнє відео і показати, як щасливе сімейство наряджає ялинку і зі смаком проводить час.
Ведуча записала душевний ролик, в якому засвітився головний "наряжатель" новорічної ялинки Саша, йому допомагав тато, а Маша в цей час готувала смачну гарбузову кашу і неспішно потягувала червоне вино з келиха.
"Вимпел головного наряжателя ялинки (і всіх квітів у горщиках) рішуче відійшов від мене до Олександра! З такої нагоди я згадала зі студентства рецепт гарбузової каші! І нагородила себе за це вінішком! Думаємо розтягнути цей вечір на грудень - всім сподобалося!" - підписала відео теледіва.
"Чудові!" - залишила коментар під роликом фітнес-тренер Марина Узєлкова. "Каша – вкусняша. Вечір – диво", - написала ведуча Надія Матвєєва.
- Машенька, ви такі класні
- Так все класно, по-домашньому, затишно! Щастя вам та вашій родині!
- Така атмосфера свята відразу! Ви мега круті
- Як приємно вміти створити собі настрій
- Маша, це вогонь
- Який чудовий син
- Така радісна, новорічна атмосфера. Дуже красива ялинка
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином наряджали ялинку вдома.