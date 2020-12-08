ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нагородила себе: Маша Єфросиніна зачарувала щасливим сімейним відео підготовки до свят

Новость на русском → Вівторок 08 грудня 2020 18:54
Нагородила себе: Маша Єфросиніна зачарувала щасливим сімейним відео підготовки до свят Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Ольвія Агаркова

Маша Єфросиніна обожнює проводити час в тісному сімейному колі – її син Олександр вдома практично не відходить від мами, яка з задоволенням розділяє його захоплення. І якщо хлопчик – частий гість її Instagram, то донька Нана і чоловік Тимур Хромаєв з'являються не часто в фотоблозі. На цей раз Маша вирішила зняти домашнє відео і показати, як щасливе сімейство наряджає ялинку і зі смаком проводить час.

Ведуча записала душевний ролик, в якому засвітився головний "наряжатель" новорічної ялинки Саша, йому допомагав тато, а Маша в цей час готувала смачну гарбузову кашу і неспішно потягувала червоне вино з келиха.

"Вимпел головного наряжателя ялинки (і всіх квітів у горщиках) рішуче відійшов від мене до Олександра! З такої нагоди я згадала зі студентства рецепт гарбузової каші! І нагородила себе за це вінішком! Думаємо розтягнути цей вечір на грудень - всім сподобалося!" - підписала відео теледіва.

"Чудові!" - залишила коментар під роликом фітнес-тренер Марина Узєлкова. "Каша – вкусняша. Вечір – диво", - написала ведуча Надія Матвєєва.

  • Машенька, ви такі класні
  • Так все класно, по-домашньому, затишно! Щастя вам та вашій родині!
  • Така атмосфера свята відразу! Ви мега круті
  • Як приємно вміти створити собі настрій
  • Маша, це вогонь
  • Який чудовий син
  • Така радісна, новорічна атмосфера. Дуже красива ялинка

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином наряджали ялинку вдома.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Маша Єфросиніна
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У СН розповіли, коли Рада розгляне закон про особливий статус ОРДЛО
Юлія Струкпарламентський редактор У СН розповіли, коли Рада розгляне закон про особливий статус ОРДЛО