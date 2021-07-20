Винахідлива Нікітюк в топі запропонувала оригінальну альтернативу фотошопу: "акції красуні обваляться"

Леся Нікітюк за словом в кишеню не лізе і вміє підняти настрій шанувальникам своїми постами в соцмережі. Вона публікує не тільки ефектні фото , але вміє посміятися над собою і пожартувати над іншими – за іскрометний гумор і відкритість ведуча здобула славу народної улюблениці. Цього разу Леді Ле вирішила запропонувати власну альтернативу фотошопу.

Про це вона написала кумедний пост в Instagram .

Леся зробила кілька фото в трендовому літньому аутфіті -молочному брючному костюмі. Вбрання складається з вільного топа з рукавом і брюк прямого крою. Вона доповнила розслаблений повсякденний образ взуттєвим трендом 2021-в'єтнамками на масивній підошві і стьобаною сумочкою на ланцюжку.

Леся Нікітюк дала пораду любителькам фотошопу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Фу фотошоп! Чого? З одного боку красиво, не треба пів дня робити макіяж...сфоткалася, обробила фото в Face App і зшбс! А з іншого... побачить тобі який-небудь кавалер в реальному житті і твої акції "красуні" обваляться. Так шо не тупіть, їжте менше, тренуйтесь більше, косметолог, амінокислоти, келишок просекко по суботам і фото обробляйте в Snapseed", - порадила Леся.

Шанувальники оцінили лук зірки і запевнили, що їй можна не вдаватися до допомоги фотошопу.