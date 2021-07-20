ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Винахідлива Нікітюк в топі запропонувала оригінальну альтернативу фотошопу: "акції красуні обваляться"

Новость на русском →
Вівторок 20 липня 2021 18:57
Винахідлива Нікітюк в топі запропонувала оригінальну альтернативу фотошопу: "акції красуні обваляться" Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Ольвія Агаркова

Леся Нікітюк за словом в кишеню не лізе і вміє підняти настрій шанувальникам своїми постами в соцмережі. Вона публікує не тільки ефектні фото, але вміє посміятися над собою і пожартувати над іншими – за іскрометний гумор і відкритість ведуча здобула славу народної улюблениці. Цього разу Леді Ле вирішила запропонувати власну альтернативу фотошопу.

Про це вона написала кумедний пост в Instagram.

Леся зробила кілька фото в трендовому літньому аутфіті -молочному брючному костюмі. Вбрання складається з вільного топа з рукавом і брюк прямого крою. Вона доповнила розслаблений повсякденний образ взуттєвим трендом 2021-в'єтнамками на масивній підошві і стьобаною сумочкою на ланцюжку.

Винахідлива Нікітюк в топі запропонувала оригінальну альтернативу фотошопу: &quot;акції красуні обваляться&quot;

Винахідлива Нікітюк в топі запропонувала оригінальну альтернативу фотошопу: &quot;акції красуні обваляться&quot;

Леся Нікітюк дала пораду любителькам фотошопу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Фу фотошоп! Чого? З одного боку красиво, не треба пів дня робити макіяж...сфоткалася, обробила фото в Face App і зшбс! А з іншого... побачить тобі який-небудь кавалер в реальному житті і твої акції "красуні" обваляться. Так шо не тупіть, їжте менше, тренуйтесь більше, косметолог, амінокислоти, келишок просекко по суботам і фото обробляйте в Snapseed", - порадила Леся.

Шанувальники оцінили лук зірки і запевнили, що їй можна не вдаватися до допомоги фотошопу.

  • Дуже стильний образ
  • Ти красуня, шикарний образ
  • Ти найкраща
  • А костюмчик-то який класний
  • Леся! Ти з усіх боків красуня!
  • Ви і без всяких фільтрів прекрасна
  • Ви ідеальні в будь-якому випадку. Навіть без макіяжу і фотошопу

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк спантеличила фото з Володимиром Дантесом - користувачі мережі заговорили про ревнощі Наді Дорофєєвої.

Читайте LITE в Google News
Леся Нікітюк
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україну охопить потужними зливами, шквалами і градом: де буде найгірше
Україну охопить потужними зливами, шквалами і градом: де буде найгірше