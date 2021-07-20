Традиції створюють атмосферу в сім'ї: TamerlanAlena поділилися секретами виховання сина

Український дует TamerlanAlena - приклад вдалого в усіх відношеннях союзу. Пара вже багато років поєднує своє сімейне щастя з веденням спільного музичного проекту . Виходить відмінно!

Ваш дует по праву називають найромантичнішим і найміцнішим в Україні, адже ви разом вже більше 11 років. Чи є у вас особливі сімейні традиції?

Альона: Я вірю в те, що традиції створюють атмосферу в родині, саме вони дарують теплі спогади на все життя. Колись я почула думку про те, що якщо сім'я разом снідає або вечеряє, не настільки важливо, це її згуртовує. Хоча це і не дивно, ми щодня разом з чоловіком і сином збираємося за вечерею, під час якої ділимося подіями дня. Все позитивне "проживаємо" разом. А говорячи про не найкращі події, отримуємо співчуття і підтримку.

Те, чого ми практично ніколи не робимо окремо - планування відпустки і будь-яких поїздок. Тимур (син Тамерлана і Альони - ред.) обов'язково беремо його з собою. Насправді, я шалено сумую за своїми чоловіками, хочеться проводити з ними більше часу, тому відпочинок без них не уявляю!

Сім'я - це головне, вважають Альона і Тамерлан (фото: прес-служба)

Зараз вже, як окрема традиція - завжди святкувати день народження Тимура в колі найближчих, з бабусями і дідусями. Думаю, це привносить свої сімейні цінності.

Тамерлан: Напевно, як і багато сімей, ми проводимо різдвяні та новорічні свята з усіма рідними. Це, приблизно, тиждень бурхливих веселощів, сміху за столом і тільки позитивних емоцій в будинку. Зараз, звичайно, більше можливостей спілкуватися і проводити час разом, але традиції святкування головних вечорів року ніхто не відміняв.

Чи бувають у вас розбіжності в поділі домашніх обов'язківїй?

Альона: Розбіжності в цьому питанні вже давно вирішені, в цьому нам допомагають помічники по дому. Я займаюся тільки пранням і приготуванням їжі - це мій особистий спосіб медитувати. Хоча, зізнаюся, зараз готую вкрай рідко через високий робочий темп. Тамерлан бере на себе обов'язки: вкрутити лампу, повісити кнопку YouTube на стіну (сміється - ред.). Нещодавно почав ремонтувати фасад на будинку. У таких справах потрібна чоловіча рука.

Тамерлан: На мені лежать більше чоловічі обов'язки по дому, а на Альоні - створення затишку і готування. Розбіжностей, як правило, не буває. Чесно кажучи, кайфую, коли у мене є час займатися питаннями по дому. Я любитель щось поміняти, пересадити, побудувати. Це моя стихія (сміється - ред.).

Як ви поєднуєте насичений робочий графік і виховання сина?

Тамерлан: На сім'ю ми завжди знаходимо час, це навіть не обговорюється. Виховання сина - дуже важливий момент, адже це наше продовження. Ми максимально намагаємося приділяти йому увагу, допомогти зрозуміти вже зараз, чим би він хотілося займатися. Я підтримую сина в будь-якому напрямку і хочу дати можливість розвиватися в тому, що йому близько, будь то спорт, музика, творчість, наука або, наприклад, турбота про екологію.

Свою дитину я відчуваю і знаю, що важливо нічого не упустити в його самовідчутті і вираженні. Буває, хлопчики виростають і замикаються, просто тому що не були почуті і зрозумілі. Як тато, я намагаюся чути і слухати його завжди, навіть якщо з чимось не згоден. Ми все обговорюємо.

Альона: Ми намагаємося приділяти якомога більше часу Тімі, хоч іноді нам і доводиться їхати на якийсь час по роботі. У будні дні зустрічаємося з ним вечорами, за пару годин до сну встигаємо разом подивитися мультики, почитати книгу (до слова, зараз читаємо "Три мушкетери"), заспівати колискову.

"Мама - це любов" (фото: прес-служба)

На Тамерлані у нас спортивне виховання. Колись він круто грав у футбол, але в підсумку вирішив розвиватися в бойових мистецтвах, в дзюдо. Тепер бажання чоловіка реалізуватися у футболі виконує Тіма (сміється - ред.). Насправді, від футболу кайфують і Тамерлан, і Тимур. Малому дуже подобається, коли тато возить його на тренування, залишається на іграх, дивиться і підказує, де як краще зробити. Це їх час єднання.

Я більше відповідаю за ніжність в сім'ї. У Тімі дуже багато доброти, турботи і теплоти. Ми любимо в обнімочку валятися, і я весь час йому кажу: "Ти як маленький лежав у мене на грудях, так і продовжуєш". Він знає, що мама - це любов, відчуває цю підтримку. Тамерлан більш суворий, як і годиться чоловікові. В першу чергу, я хочу, щоб наш син виріс справжньою опорою для своєї майбутньої сім'ї, хлопцем, який зможе постояти за себе і близьких, буде сильним, як тілом, так і духом.

Чи є у вас особлива система виховання сина?

Тамерлан: особливої системи немає, ми слідуємо простим людським прагненням - щоб наш син міг робити вибір, щоб він завжди знав, чого хоче, правильно розставляв пріоритети, йшов до своїх цілей, мріяв і, звичайно, був щасливим. Це основні моменти, які намагаємося виростити в своїй дитині.

Альона: Ми намагаємося ніколи не нав'язувати Тимуру свою думку з різних питань, чути його, але при цьому тримати дисципліну. Це розумні межі, які не пригнічують власне "Я" нашого сина і в той же час роблять його вихованим і терпимим до оточуючих. На мою думку, головне, що має бути в системі виховання будь-якого з батьків - увага до дитини.

Хто у вашій родині займає позицію "хорошого", а хто - "поганого поліцейського"?

Тамерлан: Ролі ми не поділяємо. Разом пояснюємо Тимуру правила поведінки в суспільстві. Намагаємося його не балувати, щоб він усвідомлював цінність тих чи інших моментів.

Хочеться, щоб наш син знав, що мама з татом бажають йому тільки добра. А коли караємо, то даємо зрозуміти, що це не "по приколу", треба звернути увагу на наші зауваження і зробити висновки.

Альона: Наш принцип виховання - бути друзями з дитиною. Іноді, буває, підвищу голос на сина, і він приходить до мене зі словами: "Мамо, ти завжди на мене кричиш". Мені стає так ніяково, і я перепрошую. Завжди попрошу у нього вибачення, якщо бачу свою провину. Але і не дозволяю вити з мене мотузки, у всьому намагаємося дотримуватися міри.

Тамерлан і Олена обожнюють традиції (фото: прес-служба)

Розкажіть про ваші стосунки з батьками. Наскільки ви близькі?

Тамерлан: Ми щодня телефонуємо з батьками, часто по відеозв'язку. Знаходимося в хороших відносинах, але з Альоною не можемо їздити до них в гості так часто, як хотілося б. На відміну від Тимура - цього літа дитина побувала у всіх бабусь і дідусів.

Альона: З батьками у мене чудові, по-справжньому дружні стосунки, намагаємося бачитися з ними якомога частіше. Я завжди відчувала і зараз відчуваю їх підтримку. Батьки мені допомагали, підтримували і дуже мотивували в плані мого становлення як артиста.

Як вас виховували ваші батьки?

Тамерлан: Мене виховували строго. Це було чисто чоловіче виховання зі становленням в мені внутрішнього стрижня. Мене завжди хвалили в школі за дисципліну, от тільки з оцінками було не дуже (сміється - ред.). З 8-го класу я навіть став старостою, в чому зіграла роль моя відповідальність. Вчителі могли довірити мені вирішення всіх найважливіших робочих питань.

Альона: Я росла у великій любові, але і в дисципліні. Пам'ятаю чітко, що тато не дозволяв мені особливо гуляти з хлопчиками до певного часу. Вони часто приходили, дзвонили в дзвінок, із серії: "А коли Альона вийде?", і тато не був від цього в захваті (сміється - ред.). До слова, про часові рамки, вдома я повинна була бути не пізніше 8 вечора.

Тамерлан і Альона вдало поєднують сім'ю і роботу (фото: прес-служба)

Які принципи виховання ваших батьків ви перейняли на виховання Тимура?

Тамерлан: Однозначно спорт. Спорт - це дисципліна, вміння ставити мету і строго їй слідувати. Все інше індивідуально. Ми спостерігаємо за дитиною, з'ясовуємо, до чого він схильний. Час адже змінюється, фактори впливу на дітей теж. З'являються нові гаджети, повно соціальних мереж, відкритий доступ практично до будь-якої інформації. Тому ми уважно моніторимо, щоб контент, який Тимур дивиться, був гідним, без лайки та іншого барахла.

Альона: Підтримка близьких відносин з батьками, але при цьому повага до них, їх думки і турботи. Завжди є межі. Дитина повинна розуміти, що якщо батьки сказали "не можна", значить "не можна". Коли він буде трохи старший, зможе сам розмежовувати, що таке добре і що таке погано.

Чи часто Тимур буває в гостях у бабусь з дідусями? Чи беруть вони участь у вихованні онука?

Тамерлан: Намагаємося максимально часто возити його до наших батьків, щоб дитина була з усіма в контакті і з дитинства розуміла цінність сім'ї. Вони бачать, як онук формується, і звичайно, прикладають до цього свою руку. Хоча основна робота доводиться все одно на нас, оскільки ми батьки і більше всіх проводимо часу з дитиною.

Альона: Влітку ми відправляємо Тимура до бабусь тижні на 3 точно. Літні канікули у бабусь з дідусями - одні з найбільш пам'ятних моментів в житті кожної дитини.

Ми обговорюємо з батьками наші принципи виховання, що хочемо вкласти в Тіма, тому, можна сказати, працюємо спільно. Вони приймають наші погляди, так що ніяких розбіжностей з цього приводу не буває.

Хлопчик любить оцінювати роботи тата (фото: прес-служба)

Яким ключовим цінностям ви вчите вашого сина?

Тамерлан: Бути чесним, справедливим, по-своєму правильним, перебувати завжди в бажанні здійснити свої мрії. Основний внесок - це сімейні цінності. Він бачить, які відносини у мами з татом, і фіксує собі цю модель.

Альона: Вчимо, що перемога - це круто, до неї потрібно прагнути. А поразки потрібні для того, щоб яскравіше відчувати смак перемоги. Що образливі слова - це погано, потрібно поважати оточуючих, але вміти постояти за себе. Вірю, що діти народжуються вже особистостями, зі своїми особливими якостями. У цьому плані ми намагаємося не ламати дитину.

Розкажіть про табу у ваших сімейних відносинах.

Тамерлан: Табу на розмови на підвищених тонах і лайка. Трапляються моменти, коли емоції беруть гору над нами, але ми намагаємося ці моменти відразу припиняти для правильної атмосфери в сім'ї. Будь-які питання намагаємося вирішувати в спокої.

Альона: Не сваритися, не лаятися і не підвищувати голос при дитині.

Ви займаєтеся спільною творчістю більше 10 років. Чи плануєте виховувати в Тимурі любов до сцени, музики?

Альона: Можна сказати, що в якійсь мірі, ми прищеплюємо любов до музики, а ось любов до сцени - ні. У нас підхід простий: ми не нав'язуємо те, що дитині не цікаво або не подобається. Ось і все. Згодом він сам вибере сферу, в якій буде розвиватися. Піде він по нашому шляху чи ні, це лише його вибір. Ми, як батьки, в будь-якому випадку будемо допомагати розкритися.

Тамерлан: Тіму важливо самому розуміти, що йому ближче, що більше подобається. Ми не нав'язуємо свою точку зору і власні амбіції. Але він підтримує нашу творчість. Сам навіть іноді просить в машині поставити наш трек, слухає і підспівує. Зараз ось у нас якраз вийшов кліп на трек "Хочешь", і Тимур був першим критиком нашого відео. Йому сподобалося. Сказав, що мільйони переглядів нам гарантовані (посміхається - ред.).

Поділіться веселою історією, пов'язаною з вашим сином.

TamerlanAlena: Історій дуже багато, він такий у нас "Містер Чудик", що любить дивувати. Напевно, краще задати це питання бабусям з дідусями. Якось ми приїжджаємо за Тимуром, а вони розповідають нам історію про те, як він попросив приготувати його улюблені макарони по-флотськи. Все б нічого, але до цього тім жодного разу їх не їв (сміються - ред.).

Яку пораду дасте молодим сім'ям?

Тамерлан: Кожен повинен займатися своєю сім'єю без сторонніх порад. Звертати увагу на те, як розвивається їх дитина. Для дітей дуже важлива правильна модель поведінки сім'ї. Неважливо, чого ти хочеш навчити дитину. Головне - що ти показуєш на своєму прикладі. Хочеш, щоб дитина надалі будувала правильні поважні стосунки, поводься так зі своєю мамою, дружиною.

Альона: Діти ростуть дуже швидко і вбирають, як губки, всі моменти, які ви їм транслюєте. Необхідно уважно ставитися до всіх перемог дитини, до поразок, до їх питань і почуттів, у всьому підтримувати. Дитина десь боїться робити перші кроки, щоб не розчарувати своїх батьків.

Чому вас навчив Тимур?

Альона: Іноді може озвучити нам якусь фразу з власних думок, точно не на свій вік. Як дорослий. До того ж він дуже спокійний, в той час як ми з Тамерланом досить емоційні люди.

Тамерлан: Він вчить нас уваги до деталей. У нього незамилений погляд на життя, я б навіть сказав, новий. Багато речей Тимур бачить по-своєму, з такого кута, який я б і не помітив. Батьки повинні вчитися у своїх дітей, це нормально. Можна назвати це правильним обміном енергією між близькими: чогось вчимо його ми, чогось - він нас.