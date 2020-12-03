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Нарешті щаслива: Ріанна закрутила роман з колишнім хлопцем Кендалл Дженнер

Новость на русском → Четвер 03 грудня 2020 13:27
Нарешті щаслива: Ріанна закрутила роман з колишнім хлопцем Кендалл Дженнер Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: Lite

Ріанна останнім часом з головою пішла в роботу. Популярна виконавиця, яка очолює кілька модних брендов, в численних інтерв'ю розповідала, що через численні проекти її особисте життя відійшло на другий план. Тим не менш, доля, схоже, підшукала 32-річній бізнесвумен пару навіть при такому завантаженому графіку.

Нарешті щаслива: Ріанна закрутила роман з колишнім хлопцем Кендалл Дженнер
Ріанна і A$AP Rocky (фото: instagram.com/fentyskin)

Як повідомляють західні ЗМІ, барбадоська співачка зустрічається з 32-річним репером Ракімом Майерсом, більш відомим як A$AP Rocky. Чутки про їхні стосунки з'явилися вже давно, але остаточно переконало всіх у цьому недавня поява пари в ресторані Inn Beatrice в Нью-Йорку. Вони трималися за руки, мило розмовляли і вели себе, як закохані. До речі, раніше хлопець брав участь у зйомках для рекламної кампанії Ріанни, а також кілька разів виступав з нею на одній сцені.

Нагадаємо, в січні цього року Ріанна розлучилася з саудівським мільярдером Хасаном Джамілем, з яким зустрічалася з 2017-го року. A$AP Rocky ж у 2017-му році зустрічався з моделлю Кендалл Дженнер. Сама дівчина розповідала, що вона мріє про сім'ю та дітей і чекає зустрічі з потрібним чоловіком.

"Я знаю, що захочу жити по-іншому. У мене будуть діти, троє або четверо...", - відповіла вона на питання у відвертому інтерв'ю, якою бачить себе через 10 років. До речі, модель додала, що якщо не зустріне потрібного чоловіка, то впорається сама.

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