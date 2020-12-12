Нальоти панічних атак: Надя Дорофєєва зробила несподіване зізнання про себе

Надя Дорофєєва недавно випустила гучний сольний кліп на пісню Gorit, і тепер із задоволенням ділиться першими досягненнями у сольній кар'єрі – топовими місцями в різних чартах. Не обійшлося і без скандалів – співачку звинуватили в плагіаті, потім її розкритикували за вибір місця зйомки відео. Надя зізналася, що рік, що минає, був для неї важким і хвилюючим, про це вона написала в Instagram.

Зірка позувала в чорному затишному худі-оверсайз з принтом на грудях і рожевим написом-"графіті" на рукаві. Вона обмежилася легким ніжним макіяжем, нафарбувала губи рожевою помадою. Співачка робить селфі.

"Скоро кінець 2020-го і у мене немає однозначної "фу" або "про, кайф то яким цей рік. Було так багато всього ... різного, страшного, небезпечного, хвилюючого, з нальотами панічних атак, але при цьому - скільки любові, затишку, друзів, нових можливостей і МУЗИКИ!! Я так рада, що була можливість нарешті попрацювати над альбомом, складати і купатися в своїх муках творчості. Так хочу, щоб ви це все почули швидше. Але це вже в 2021-му", - заінтригувала співачка.

Надя Дорофєєва ( фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Вона попросила прихильників охарактеризувати рік, що минає, одним словом. Але і без компліментів Наді шанувальники її не відпустили.

"Краса така!", "Людина ідеальної зовнішності", "Звідки такі красиві беруться?", "Красуня", - писали фолловери.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва вразила трюком з палаючими нігтями.