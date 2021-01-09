Як нам пощастило: натхненна Каменських в сміливому міні біля океану зробила заяву
Потап і Настя Каменських відлетіли з обридлої київської зими в тропічне літо – ближче до океану. Шанувальники зіркової пари припускають, що вони вибрали райські Мальдіви, але артисти ніяких коментарів з цього приводу не дають. Зате Настя з задоволенням невпинно ділиться фото і відео з відпочинку у своєму фотоблозі.
Артистка показала захід сонця на пляжі біля самої кромки океану. Вона позує на білосніжному піску у джинсовій "вареній" міні спідниці і вільній білій недбало заправленій сорочці.
"Ми мріємо поїхати до моря, щоб побачити яскраві фарби неба і води, відчути на губах солоне морське повітря і стати трішки щасливішими. А ті, хто все життя живуть у тропіках, мріють хоч раз вживу побачити сніг. Я хочу сказати, що світ навколо нас такий гарний. Не десь далеко, а там, де ми знаходимося в дану секунду. Нам потрібно просто іноді озиратися навколо і помічати цю красу. І розуміти, як нам пощастило жити в такому дивовижному світі", - написала повний захвату мотиваційний пост зірка.
Настя поділилася надихаючими міркуваннями (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники підписалися під кожним словом Насті і не забули про похвалу і компліменти.
- Ти красоточка
- Настя, ви неперевершена
- Однозначно, потрібно цінувати те, що маємо
- Ви чарівна красуня
- Дивовижна
- Чудова фігура
- Чудові слова, в точку
- Ти стала зовсім іншою, Насть...Біля океану в теплих вітрах...Ах..М'якше, красивіше, магнетична...
- Настя, ти чудова людина! Захоплююся твоєю цілеспрямованістю. Світ прекрасний, але ми не завжди це бачимо, на жаль
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських мікробікіні показала свої принади на відпочинку в екзотичному місці.