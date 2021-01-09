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Як нам пощастило: натхненна Каменських в сміливому міні біля океану зробила заяву

Новость на русском → Субота 09 січня 2021 09:57
Як нам пощастило: натхненна Каменських в сміливому міні біля океану зробила заяву Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Потап і Настя Каменських відлетіли з обридлої київської зими в тропічне літо – ближче до океану. Шанувальники зіркової пари припускають, що вони вибрали райські Мальдіви, але артисти ніяких коментарів з цього приводу не дають. Зате Настя з задоволенням невпинно ділиться фото і відео з відпочинку у своєму фотоблозі.

Артистка показала захід сонця на пляжі біля самої кромки океану. Вона позує на білосніжному піску у джинсовій "вареній" міні спідниці і вільній білій недбало заправленій сорочці.

"Ми мріємо поїхати до моря, щоб побачити яскраві фарби неба і води, відчути на губах солоне морське повітря і стати трішки щасливішими. А ті, хто все життя живуть у тропіках, мріють хоч раз вживу побачити сніг. Я хочу сказати, що світ навколо нас такий гарний. Не десь далеко, а там, де ми знаходимося в дану секунду. Нам потрібно просто іноді озиратися навколо і помічати цю красу. І розуміти, як нам пощастило жити в такому дивовижному світі", - написала повний захвату мотиваційний пост зірка.

Як нам пощастило: натхненна Каменських в сміливому міні біля океану зробила заяву

Настя поділилася надихаючими міркуваннями (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники підписалися під кожним словом Насті і не забули про похвалу і компліменти.

  • Ти красоточка
  • Настя, ви неперевершена
  • Однозначно, потрібно цінувати те, що маємо
  • Ви чарівна красуня
  • Дивовижна
  • Чудова фігура
  • Чудові слова, в точку
  • Ти стала зовсім іншою, Насть...Біля океану в теплих вітрах...Ах..М'якше, красивіше, магнетична...
  • Настя, ти чудова людина! Захоплююся твоєю цілеспрямованістю. Світ прекрасний, але ми не завжди це бачимо, на жаль

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських мікробікіні показала свої принади на відпочинку в екзотичному місці.

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