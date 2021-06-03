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Має намір мстити: інсайдер розповів, як Анджеліна Джолі відреагувала на перемогу Бреда Пітта в суді

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Лос-Анджелес, Четвер 03 червня 2021 22:07
Має намір мстити: інсайдер розповів, як Анджеліна Джолі відреагувала на перемогу Бреда Пітта в суді Анджеліна Джолі та Бред Пітт (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Днями завершився тривалий судовий процес між екс-подружжям Анджеліною Джолі і Бредом Піттом. Згідно з постановою, 57-річний актор, нарешті, домігся права спільної опіки над їхніми спільними дітьми. Таке рішення неймовірно обрадувало голлівудського красеня, який мріяв більше часу проводити з ними.

А ось як відреагувала Джолі, розповів інсайдер.

45-річна Анджеліна, за його словами, була вкрай розчарована цим рішенням. І тут же почала планувати план дій, як відвоювати назад право не давати Бреду дітей.

"Вона ніколи не пробачить Бреда і буде використовувати все, що у неї є, щоб оскаржити постанову. Вона стверджує, що це ще далеко не кінець, і вірить, що справедливість переможе", - поділилося джерело.

Має намір мстити: інсайдер розповів, як Анджеліна Джолі відреагувала на перемогу Бреда Пітта в судіАнджеліна Джолі і Бред Пітт все ще вороги (фото: Getty Images)

Нинішнє рішення у справі про опіку є попереднім, і Пітт готується до того, що Джолі спробує його оскаржити. Однак суд, швидше за все, буде на стороні Пітта, який налаштований більш мирно. Джолі ж встигла проявити свій характер, намагаючись усунути від справи суддю, який займався їх справою.

"Він не бажає Енджі зла. Його двері відкриті, якщо вона буде вести себе цивілізовано", - підкреслив інсайдер.

Раніше ми писали, що Джолі кардинально змінила стиль.

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