Набагато крутіше! Полякова допомогла дочці кардинально змінити зовнішність

Старша дочка Олі Полякової, 15-річна Маша росте копією зіркової мами . Дівчинка вирішила впритул зайнятися музикою і отримала підтримку і схвалення артистки. Вона зібрала власну рок-групу, а також захоплюється моделынгом і не боїться сміливих експериментів із зовнішністю. З останнім їй також допомогла знаменита родичка.

Так, Оля показала в Instagram , як впоралася з роллю перукаря для дочки.

Маша – володарка красивого и довгого і густого волосся. Дівчинці захотілося змін. А зіркова мама допомогла їй у цьому, примірявши на себе роль перукаря. В результаті, Маша може похвалитися новим кольором волосся – руді локони дуже пасують доньці зірки. Маша дозволила зробити мамі кілька яскравих портретних домашніх фото, на яких демонструє результати їх спільного експерименту.

"Я ще і перукар! Як вам Марусине перевтілення?" - поцікавилася артистка.

"Боже, яка красуня! Прямо як я!" - з гумором похвалила Машу Леся Нікітюк, не забувши і собі зробити комплімент.

Маша показала результати фарбування (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники Полякової в черговий раз відзначили разюча схожість мами і доньки, а також вирішили, що з новим кольором волосі дівчині набагато краще, ніж раніше. Вони навіть порівняли Машу з Роксоланою.