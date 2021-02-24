Набагато крутіше! Полякова допомогла дочці кардинально змінити зовнішність
Старша дочка Олі Полякової, 15-річна Маша росте копією зіркової мами. Дівчинка вирішила впритул зайнятися музикою і отримала підтримку і схвалення артистки. Вона зібрала власну рок-групу, а також захоплюється моделынгом і не боїться сміливих експериментів із зовнішністю. З останнім їй також допомогла знаменита родичка.
Так, Оля показала в Instagram, як впоралася з роллю перукаря для дочки.
Маша – володарка красивого и довгого і густого волосся. Дівчинці захотілося змін. А зіркова мама допомогла їй у цьому, примірявши на себе роль перукаря. В результаті, Маша може похвалитися новим кольором волосся – руді локони дуже пасують доньці зірки. Маша дозволила зробити мамі кілька яскравих портретних домашніх фото, на яких демонструє результати їх спільного експерименту.
"Я ще і перукар! Як вам Марусине перевтілення?" - поцікавилася артистка.
"Боже, яка красуня! Прямо як я!" - з гумором похвалила Машу Леся Нікітюк, не забувши і собі зробити комплімент.
Маша показала результати фарбування (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Шанувальники Полякової в черговий раз відзначили разюча схожість мами і доньки, а також вирішили, що з новим кольором волосі дівчині набагато краще, ніж раніше. Вони навіть порівняли Машу з Роксоланою.
- Так їй набагато крутіше! Дуже личить! Красуня
- Вилита мама
- Дуже красиво
- Копія
- Я ж не одна спочатку подумала, що це Оля?
- Маші дуже пасує цей колір
- Просто шалено красиво! Яке шикарне волосся!
- Яка ж вона так схожа на маму, неймовірно
- Чудово. Донечка красуня, копія мами
Нагадаємо, що раніше через халатність комунальних служб в квартирі Олі Полякової обвалилася стеля.