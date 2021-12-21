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Ошатна Осадча у вишитій сукні як у Мей Маск і Горбунов у вишиванці охрестили синочка

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Вівторок 21 грудня 2021 11:47
Ошатна Осадча у вишитій сукні як у Мей Маск і Горбунов у вишиванці охрестили синочка Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча і Юрій Горбунов 19 грудня, в День святого Миколая хрестили свого молодшого сина Данила. На святі серед гостей були присутні Потап і Настя Каменських, які і розсекретили захід. Таїнство хрещення відбулося в церкві святого Миколая на Аскольдовій могилі в Києві.

Зіркова сім'я поділилася в Instagram барвистим щасливим кадром з синочком на руках, зробленому всередині храму.

На фото Юрій в білосніжній лляній вишиванці тримає на руках малюка, який відвернуть від камери. На хлопчикові теж біла вишиванка з яскраво-синім орнаментом, виконана в тому ж стилі і кольорах, що і плаття його знаменитої мами.

Ошатна Осадча у вишитій сукні як у Мей Маск і Горбунов у вишиванці охрестили синочка

Катя Осадча та Юрій Горбунов похрестили сина (фото: instagram.com/kosadcha)

На Каті - вишита сукня-міді від відомого українського дизайнера Юлії Магдич. До слова в гардеробі ведучої є не одна вишиванка від цього модельєра. Вона з радістю одягає етнічний одяг не тільки на свята, але і носить, наприклад, на відпочинку.

До речі, в точно у такій вишитій сукні можна було побачити маму винахідника і мільярдера Ілона Маска, модель і бізнес-леді Мей Маск. Вартість вбрання - 2820 доларів.

Ошатна Осадча у вишитій сукні як у Мей Маск і Горбунов у вишиванці охрестили синочка

Скріншот (yuliyamagdych.com)

До слова, після обряду хрещення в храмі, гості вирушила в ресторан, де їх чекала святкова програма і розважав Дід Мороз. На заході був присутній і старший спільний син Каті та Юрія – Іван.

Ошатна Осадча у вишитій сукні як у Мей Маск і Горбунов у вишиванці охрестили синочка

Син Каті та Юрія познайомися з Дідом Морозом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Хлопчик з цікавістю спілкувався з казковим персонажем, а його тато відобразив цей процес на знімку.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча і Юрій Горбунов влаштували собі зимовий вікенд-прогулянку по Риму. Чудова погода дозволила парі розслабитися під італійським сонцем і сповна насолодитися місцевими пам'ятками.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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