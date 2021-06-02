Дуже нас зблизило: переможниця "Холостяка 11" розкрила секрет міцних відносин з коханим

"Холостяк 11" Михайло Заливако і його обраниця Ганна Богдан зізналися, що після проекту не просто залишилися разом , а буквально відразу ж з'їхалися. До виходу на екрани пост-шоу, закоханим доводилося дотримуватися всіх правил конспірації і ховатися від цікавих, але це лише скріпило їх відносини.

Тепер же дівчина вирішила на сторінці в Instagram поділитися деталями, як їм вдалося приховувати свій роман.

Дівчина супроводила свою розповідь фото з коханим, зробленому під час відпочинку в Туреччині. Парочці довелося летіти в різних кінцях літака і ретельно ховатися. На знімку щаслива Анна застрибнула на спину коханому, а він акуратно і впевнено тримає її.

"Цілих три місяці спільного життя ми не виходили з дому... а якщо і виходили, то в різний час! У різних місцях паркували машини, відмовляли собі в банальному "сходити на побачення"... Всього кілька разів ми дозволяли собі вночі прогулятися в парку, одягнувши капюшони і маски на обличчя!" - поскаржилася Анна.

Найскладнішим, за її словами, було приховувати стосунки від друзів, адже вони виявилися дуже цікавими.

Анна і Михайло після проекту довго не могли наговоритися, залишившись удвох (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Дівчина зазначила, що у всьому варто шукати плюси і отримувати користь із ситуації. Так, закохані знайшли чим зайнятися в ізоляції.

"Перші кілька днів ми з Мішею просто цілодобово розмовляли. Говорили про все... про дитинство, і школу, про рідних, про майбутнє, і бажання. І це нас дуже сильно зблизило. Ми дізналися сильні і слабкі сторони кожного, знаємо, як підтримати один одного, і в який момент найкращою підтримкою буде мовчання", - зазначила Богдан.