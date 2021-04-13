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Як він нас терпить? Джамала зворушила відео з синочками і згадала про чоловіка

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 17:39
Як він нас терпить? Джамала зворушила відео з синочками і згадала про чоловіка Джамала зі старшим сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала часто балує шанувальників сімейними фото та відео. Вони обожнюють спостерігати за зірковою мамою і її милими синочка – Емір-Рахманом і Селім Гіраєм. Співачка нещодавно випустила альбом, в якому багато пісень присвятила сім'ї і зізналася в любові самим близьким і рідним. Артистка вирішила показати домашнє відео і розсекретити своє улюблене місце, де відчуває себе комфортно і розслаблено.

Вона опублікувала в Instagram ролик, де показала, як проводить час на улюбленому дивані, що побачив чимало знакових моментів з життя зіркової сім'ї.

"Мій справжній, в прямому сенсі слова, диванний критик. Як він нас терпить? Центр нашого домашнього всесвіту, де ми граємо, де я пишу музику, їм, збираюся, відпочиваю, люблю своїх дітей. Вдячна за ці моменти", - показала улюблений сімейний диван Джамала.

Зірка уточнила, що опеатором відео став її чоловік Бекир Сулейманов.

Шанувальникам Джамали сподобався сімейний затишок і тепло, яким вона обдарувала їх, показавши повне любові сімейне відео.

  • Дуже душевно і затишно
  • Бажаю вам швидше побудувати будинок і народити доньку! Ви цього заслуговуєте
  • Яка Ви - справжня, тепла і людяна! Щастя Вам та Вашій родині!
  • Скільки рослин
  • Ви молодчинка. Красуня
  • Ви дуже хороша

Нагадаємо, що раніше Джамала захопила прихильниць потужною промовою про мережеві стандарти краси, які змушують жінок відчувати себе неповноцінними. Зокрема, співачка обурилася, що молоді мами повинні терпіти бодішеймнг тому, що не можуть дотягнути до рівня струнких гламурних інста-блогерів і відчувають себе неповноцінними через нав'язані "ідеали".

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