Як він нас терпить? Джамала зворушила відео з синочками і згадала про чоловіка

Джамала часто балує шанувальників сімейними фото та відео. Вони обожнюють спостерігати за зірковою мамою і її милими синочка – Емір-Рахманом і Селім Гіраєм. Співачка нещодавно випустила альбом, в якому багато пісень присвятила сім'ї і зізналася в любові самим близьким і рідним. Артистка вирішила показати домашнє відео і розсекретити своє улюблене місце, де відчуває себе комфортно і розслаблено.

Вона опублікувала в Instagram ролик, де показала, як проводить час на улюбленому дивані, що побачив чимало знакових моментів з життя зіркової сім'ї.

"Мій справжній, в прямому сенсі слова, диванний критик. Як він нас терпить? Центр нашого домашнього всесвіту, де ми граємо, де я пишу музику, їм, збираюся, відпочиваю, люблю своїх дітей. Вдячна за ці моменти", - показала улюблений сімейний диван Джамала.

Зірка уточнила, що опеатором відео став її чоловік Бекир Сулейманов.

Шанувальникам Джамали сподобався сімейний затишок і тепло, яким вона обдарувала їх, показавши повне любові сімейне відео.