Наша 11 осінь разом: Alyosha і Тарас Тополя зворушили романтичним фотосетом

Відомий український артист, соліст популярного гурту "Антитіла" Тарас Тополя та його дружина, співачка Alyosha 2 вересня відзначають особливу дату - річницю своїх стосунків. Пара разом вже 11 років, а одружені 8 років, і ростять трьох дітей - синів Романа і Марка, а також маленьку дочку Марію.

На честь важливої дати подружжя поділилося на своїх сторінках в Instagram романтичними кадрами зі спільного фотосету.

На фото Олена (справжнє ім'я співачки, - прим. ред.) і Тарас відображені в білосніжних нарядах на вершині гори. Вони чуттєво позують в обіймах один одного або ж дивлячись очі в очі.

"Тепер вже наша 11 осінь разом. Кохаю!" - зізнався дружині в коханні Тополя.

Тарас Тополя зворушливо зізнався дружині в коханні (фото: instagram.com/tarastopolia)

Та теж не залишилася осторонь.

"Яким щасливим був би світ, якби кожен в ньому зустрів своє кохання", - зазначила щаслива Alyosha.

Alyosha і Тарас Тополя святкують 11 років стосунків (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Підписники засипали закоханих привітаннями і розчуленими коментарями.