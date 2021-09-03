Наша 11 осінь разом: Alyosha і Тарас Тополя зворушили романтичним фотосетом
Відомий український артист, соліст популярного гурту "Антитіла" Тарас Тополя та його дружина, співачка Alyosha 2 вересня відзначають особливу дату - річницю своїх стосунків. Пара разом вже 11 років, а одружені 8 років, і ростять трьох дітей - синів Романа і Марка, а також маленьку дочку Марію.
На честь важливої дати подружжя поділилося на своїх сторінках в Instagram романтичними кадрами зі спільного фотосету.
На фото Олена (справжнє ім'я співачки, - прим. ред.) і Тарас відображені в білосніжних нарядах на вершині гори. Вони чуттєво позують в обіймах один одного або ж дивлячись очі в очі.
"Тепер вже наша 11 осінь разом. Кохаю!" - зізнався дружині в коханні Тополя.
Тарас Тополя зворушливо зізнався дружині в коханні (фото: instagram.com/tarastopolia)
Та теж не залишилася осторонь.
"Яким щасливим був би світ, якби кожен в ньому зустрів своє кохання", - зазначила щаслива Alyosha.
Alyosha і Тарас Тополя святкують 11 років стосунків (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Підписники засипали закоханих привітаннями і розчуленими коментарями.
- Які ви класні, обожнюю вашу сім'ю
- Які Ви красиві у своїй любові
- Тепла вашому будинку
- Дуже гарні!
- Це ваш рай
- Прекрасні
- Такі суперові, як наречені
- Надихаюсь вашою гармонійністю
- Яка чудова пара
- Гордість України ваша пара, союз, сім'я. Дякую за те, що справжні
- Найкраща пара. Вітаю.
- Щиро вітаю вас, ви чарівна і прекрасна пара, ви просто неймовірні, щастя вам і безмежного кохання вам
- Ви з дружиною круті, найкраща пара українського шоу-бізнесу, щастя вам.
Нагадаємо, раніше Alyosha і Тарас Тополя вразили визнанням про сімейні сварки.