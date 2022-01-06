"Наша Адель": схудла солістка KAZKA захопила зовнішнім виглядом після свят

Фронтвумен групи KAZKA Олександра Зарицька завдяки участі в "Танцях з зірками" схудла на більш, ніж 20 кілограмів . Дівчина змінилася на очах у прихильників, які з цікавістю спостерігали за її перевтіленням і досягненнями на головному паркеті країни.

На нових фото в Instagram Саша постала перед шанувальниками в розслабленому затишному образі, який дещо приховує фігуру, що не завадило їм знову захопитися її зовнішнім виглядом.

На кадрах співачка відображена в зручній картатій теплій сорочці і чорних брюках палаццо, а також кросівках на масивній підошві. Дівчина позує в просторих світлих інтер'єрах з великою кількістю рослин і декору на високих стелажах.

Олександра викликала захват своїм зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/kazka.band)

"Я у ці святкові вихідні влаштувала собі тихий та спокійний відпочинок. Для мене дуже важливо іноді бути з собою, слухати свої думки та планувати майбутнє особисто для себе. А від тепер, після тихого відпочинку, я готова до гучного!" - запевнила артистка.

Шанувальники Олександри тут же поспішили обдарувати її компліментами. Не встояв навіть ведучий і блогер Слава Дьомін. "Як же круто виглядаєш!"- захопився він.